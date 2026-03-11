Jean‑Michel Aulas candidat aux Municipales sans tabou sur sa passion pour la pétanque

Jean‑Michel Aulas , âgé de 76 ans, a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon pour les élections municipales de 2026, se présentant comme une figure de la société civile à la tête du mouvement Cœur lyonnais . Ancien président de l’Olympique Lyonnais, il propose un programme axé sur la modernisation de la ville, la sécurité et le développement économique, et cherche à se positionner comme une alternative au maire sortant écologiste.

Jean‑Michel Aulas, âgé de 76 ans, a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon pour les élections municipales de 2026, se présentant comme une figure de la société civile à la tête du mouvement Cœur lyonnais. Ancien président de l’Olympique Lyonnais, il propose un programme axé sur la modernisation de la ville, la sécurité et le développement économique, et cherche à se positionner comme une alternative au maire sortant écologiste.

Reconnu pour son parcours dans le sport et l’entrepreneuriat, Aulas mise sur sa notoriété médiatique et son style direct pour mobiliser électeurs et partenaires. Sa candidature ravive le débat public à Lyon, où il souhaite mettre en avant une gestion municipale plus tournée vers l’efficacité administrative et un dialogue « plus direct » avec les habitants, selon son équipe.

Parmi les axes mis en avant dans son porte‑feuille programmatique figurent la modernisation des infrastructures, le renforcement de la sécurité urbaine et le soutien à l’attractivité économique locale. Ces éléments sont annoncés comme centraux par le candidat, qui appuie sa légitimité sur des années de direction de grandes structures et d’initiatives économiques et sportives à Lyon.

Publicité

Jean‑Michel Aulas, de président de l’OL à entrepreneur reconnu

Jean‑Michel Aulas a présidé l’Olympique Lyonnais de 1987 à 2023, période durant laquelle il a contribué à transformer le club en un acteur national et européen majeur du football. Sous sa direction, l’OL a décroché sept titres de champion de France consécutifs, un record national, et a développé une stratégie commerciale soutenue qui a renforcé la visibilité et les ressources du club.

Il a aussi porté la réalisation du Groupama Stadium, structure devenue un symbole architectural et économique pour le club et son territoire. La construction et la gestion du stade font partie des réalisations souvent mises en avant pour illustrer sa capacité à piloter des projets d’envergure.

Au‑delà du monde du football, Jean‑Michel Aulas est cofondateur de Cegid, entreprise lyonnaise spécialisée dans les logiciels de gestion. Cette dimension entrepreneuriale renforce sa carte de visite auprès des milieux économiques et sert d’argument à sa candidature municipale, présentée comme issue d’un parcours mêlant direction sportive et expérience d’affaires.

Publicité

Moins connue du grand public, sa passion pour les jeux de boules, notamment la pétanque, a été mise en lumière dans les colonnes de La Provence par Gilbert Fasola, président de la Boule Tropézienne. Selon M. Fasola, un concours annuel réunissant des Tropéziens de Lyon sur la place des Lices a progressivement été repris en main par Jean‑Michel Aulas.