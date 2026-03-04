Jean-Marie Bigard dit avoir revendu ses belles voitures car « on ne peut plus rien faire »

Jean‑Marie Bigard , connu pour son humour provocateur et ses prises de position publiques, a expliqué pourquoi il a renoncé à conduire et revendu ses voitures de collection : entre problèmes de santé, choix de vie et pratique professionnelle, l’humoriste dit aujourd’hui privilégier le scooter et les trajets avec chauffeur plutôt que de reprendre le volant.

Jean‑Marie Bigard, connu pour son humour provocateur et ses prises de position publiques, a expliqué pourquoi il a renoncé à conduire et revendu ses voitures de collection : entre problèmes de santé, choix de vie et pratique professionnelle, l’humoriste dit aujourd’hui privilégier le scooter et les trajets avec chauffeur plutôt que de reprendre le volant.

Figure controversée du paysage audiovisuel français, Bigard a accumulé au fil des décennies une série de polémiques médiatiques — remettant en cause la version officielle des attentats du 11 septembre, critiquant les mesures sanitaires pendant la pandémie de COVID‑19, et se retrouvant au centre d’affaires liées à la diffusion de photos volées — qui ont contribué à forger son image publique. Parallèlement, sa vie personnelle, marquée par quinze ans d’union avec l’actrice Lola Marois et la naissance de jumeaux en 2012, est régulièrement évoquée dans les médias.

Ces dernières années, l’artiste, qui a souffert de problèmes médicaux et a même « failli y passer » en coulisses avant un spectacle selon ses propres confidences, dit avoir modifié drastiquement son rapport à la route. Lors d’une apparition en 2023 dans le podcast Le QG animé par Guillaume Pley, il a confirmé qu’il ne conduit plus et qu’il se fait conduire : « J’ai la chance d’avoir un chauffeur qui me conduit en tournée et tout. » Il précisait alors qu’il avait conservé la totalité de ses points au permis (« 12 »), mais qu’il roulait désormais en scooter et avait revendu ses « belles voitures ».

Pourquoi Jean‑Marie Bigard dit avoir revendu ses voitures

Au cours de cet échange, Bigard a expliqué de façon concise les motifs de ce choix : la sensation que « tu ne peux plus rien faire », une référence implicite aux contraintes réglementaires, aux contrôles renforcés et à l’évolution du contexte routier et fiscal. L’augmentation du prix du carburant, évoquée par l’artiste dans le prolongement de sa prise de position, figure également parmi les éléments qu’il met en avant pour justifier la revente de véhicules de collection ou de prestige.

La décision de céder ses voitures s’inscrit aussi dans une pratique logistique : en tournée, l’humoriste dispose d’un chauffeur, ce qui rend le recours à une voiture personnelle moins nécessaire. Il confie par ailleurs s’être mis au scooter, mode de transport qu’il privilégie désormais pour ses déplacements quotidiens.

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique et législatif où la validité du permis de conduire et le contrôle des conducteurs seniors font l’objet de débats. Des projets de loi visant à limiter la durée de validité du permis ou à renforcer les contrôles périodiques des automobilistes âgés ont été évoqués dans l’espace public, et Bigard situe ses choix personnels à la croisée de ces préoccupations et de raisons pratiques.

