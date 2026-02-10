Jean-Marc Morandini critiqué pour ses propos « c’est encore les Français qui vont morfler »

Jean-Marc Morandini, animateur médiatique, a annoncé son retrait de l’antenne de CNews après plusieurs semaines de forte pression liées à sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. En janvier, la justice l’a déclaré coupable d’avoir adressé des messages à caractère sexuel à deux jeunes de 15 ans et d’avoir demandé à un adolescent de 16 ans de se déshabiller lors d’une audition fictive. Pour ces faits, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros, une décision qui a profondément bouleversé son positionnement public et suscité une vive polémique au sein de la chaîne.

Les faits retenus contre le sexagénaire concernent trois adolescents et ont conduit à une condamnation qualifiée de définitive. La nature des accusations – envoi de messages à caractère sexuel à des mineurs et sollicitation d’un jeune de 16 ans lors d’un montage présenté comme une audition – a été au cœur des débats médiatiques et judiciaires. La sentence prononcée en janvier inclut une peine de prison assortie du sursis ainsi qu’une sanction financière, telle que rapportée par les sources ayant suivi le dossier.

La décision de la direction de CNews de maintenir Jean-Marc Morandini à l’antenne après sa condamnation a déclenché des réactions internes et publiques. Plusieurs visages de la chaîne ont exprimé leur désaccord, parmi lesquels Sonia Mabrouk, qui s’est montrée particulièrement critique, ainsi que Pascal Praud, Laurence Ferrari et Philippe de Villiers. Ces prises de position ont contribué à renforcer la pression sur la direction et sur l’animateur lui-même.

Retrait de l’antenne et reproches formulés sur son comportement

Face aux remous, Jean-Marc Morandini a publié une annonce sur X dans laquelle il indique avoir proposé à la direction de CNews de se retirer de l’antenne pour « rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ». Dans son message, qu’il a relayé publiquement, il a déclaré : “J’ai proposé ce jour à la direction de CNews de me retirer de l’antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction. Je ne veux en aucun cas être un problème pour ces équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe”.

La controverse autour de sa présence médiatique ne se limite pas à sa condamnation. Des épisodes récents de son comportement à l’antenne ont été pointés du doigt, notamment des remarques polémiques sur la grève de la SNCF. Lors d’une intervention, il avait qualifié la mobilisation de « dégueulasse », expression reprise dans les comptes rendus et critiquée par plusieurs observateurs. Il avait également déclaré : “On est incapable en France d’empêcher ce type de débordement… Qui sont les victimes ? Qui sont les victimes ? C’est encore les Français qui vont morfler !”, propos qui ont été jugés maladroits par certains commentateurs en regard de sa situation judiciaire.

La succession d’éléments — condamnation, maintien initial à l’antenne, réactions de confrères et déclarations publiques de l’animateur — a conduit à un repositionnement de Jean-Marc Morandini vis-à-vis de CNews, matérialisé par son annonce de retrait relayée sur les réseaux sociaux.