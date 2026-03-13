Jean-Luc Reichmann précise qu’il lui reste un an de contrat avec TF1

Jean-Luc Reichmann , 65 ans et présenté comme la personnalité télé préférée des Français selon un sondage Puremédias de décembre 2025, a évoqué le 12 mars son avenir sur TF1. Invité sur le plateau de l’émission diffusée sur W9 — désignée dans certaines sources sous le sigle « TBT9 » — il a confirmé qu’il disposait « encore d’un an de contrat avec TF1 » tout en précisant qu’il n’avait pas signé de CDI, et a ajouté qu’ » il n’y a pas de raison que ça s’arrête « .

Figure de la mi-journée sur TF1, Jean‑Luc Reichmann est présent quotidiennement aux yeux du public depuis de nombreuses années. Après des débuts sur France Télévisions, il a rejoint TF1 en 2001 où il a pris les commandes du jeu Attention à la marche, qu’il a animé jusqu’en 2010. Le programme a été remplacé à la mi-journée par Les douze coups de midi, autre rendez-vous phare qu’il anime depuis.

Le parcours de l’animateur est également marqué par une carrière d’acteur : il incarne le capitaine Léo Mattéi depuis 2013. En outre, TF1 et Reichmann célèbrent en 2026 les vingt-cinq ans de l’émission Attention à la marche, événement qui a motivé son invitation par Cyril Hanouna sur le plateau ce 12 mars.

Jean‑Luc Reichmann : prêt à continuer l’aventure avec TF1 ?

Sur le plateau, Jean‑Luc Reichmann a expliqué sa relation au public en déclarant qu’il était « heureux » de voir des sourires et qu’il tentait de « ne prendre que le positif » malgré les critiques sur les réseaux sociaux. Il a ajouté se sentir utile et a évoqué son souci d’apporter « un peu de lumière dans les yeux » aux personnes seules.

Les audiences de ses émissions sont régulièrement mises en avant par la chaîne. Le statut contractuel de l’animateur reste toutefois contractuel et non permanent : la source rapporte qu’il « n’a pas signé un CDI » chez TF1 et qu’il dispose d’une prolongation d’un an. Interrogé sur la suite, il a répété qu’il n’y avait « pas de raison que ça s’arrête« .

Lors de cette intervention, Cyril Hanouna a commenté leur longévité commune à l’antenne en évoquant « trente et un ans de quotidiennes« , une remarque soulignant la longévité de Reichmann dans les rendez‑vous télévisés quotidiens. Le natif de Fontainebleau a accepté l’invitation de l’animateur pour revenir sur son parcours et les moments forts de sa carrière.

