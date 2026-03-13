Jean-Luc Reichmann précise qu’il lui reste un an de contrat avec TF1
Jean-Luc Reichmann, 65 ans et présenté comme la personnalité télé préférée des Français selon un sondage Puremédias de décembre 2025, a évoqué le 12 mars son avenir sur TF1. Invité sur le plateau de l’émission diffusée sur W9 — désignée dans certaines sources sous le sigle « TBT9 » — il a confirmé qu’il disposait « encore d’un an de contrat avec TF1 » tout en précisant qu’il n’avait pas signé de CDI, et a ajouté qu’ »il n’y a pas de raison que ça s’arrête« .
Figure de la mi-journée sur TF1, Jean‑Luc Reichmann est présent quotidiennement aux yeux du public depuis de nombreuses années. Après des débuts sur France Télévisions, il a rejoint TF1 en 2001 où il a pris les commandes du jeu Attention à la marche, qu’il a animé jusqu’en 2010. Le programme a été remplacé à la mi-journée par Les douze coups de midi, autre rendez-vous phare qu’il anime depuis.
Le parcours de l’animateur est également marqué par une carrière d’acteur : il incarne le capitaine Léo Mattéi depuis 2013. En outre, TF1 et Reichmann célèbrent en 2026 les vingt-cinq ans de l’émission Attention à la marche, événement qui a motivé son invitation par Cyril Hanouna sur le plateau ce 12 mars.
Jean‑Luc Reichmann : prêt à continuer l’aventure avec TF1 ?
Sur le plateau, Jean‑Luc Reichmann a expliqué sa relation au public en déclarant qu’il était « heureux » de voir des sourires et qu’il tentait de « ne prendre que le positif » malgré les critiques sur les réseaux sociaux. Il a ajouté se sentir utile et a évoqué son souci d’apporter « un peu de lumière dans les yeux » aux personnes seules.
Les audiences de ses émissions sont régulièrement mises en avant par la chaîne. Le statut contractuel de l’animateur reste toutefois contractuel et non permanent : la source rapporte qu’il « n’a pas signé un CDI » chez TF1 et qu’il dispose d’une prolongation d’un an. Interrogé sur la suite, il a répété qu’il n’y avait « pas de raison que ça s’arrête« .
Lors de cette intervention, Cyril Hanouna a commenté leur longévité commune à l’antenne en évoquant « trente et un ans de quotidiennes« , une remarque soulignant la longévité de Reichmann dans les rendez‑vous télévisés quotidiens. Le natif de Fontainebleau a accepté l’invitation de l’animateur pour revenir sur son parcours et les moments forts de sa carrière.
Le rappel de son classement par Puremédias en décembre 2025 comme personnalité télé préférée des Français figure également parmi les éléments cités lors de cette émission.