L’animateur et humoriste Jean-Luc Lemoine a annoncé, lundi 31 août 2026 sur le plateau de « TBT9 », son arrivée comme chroniqueur dans l’émission de Cyril Hanouna pour la nouvelle saison, diffusée sur W9. Cette annonce intervient quelques semaines après son éviction de « Samedi d’en rire », l’émission qu’il présentait sur France 3.

Jean-Luc Lemoine avait révélé, mi-août, avoir appris son éviction par voie de presse. Il a été remplacé à l’antenne par l’animateur Bernard Montiel, dont l’arrivée a été officialisée le 20 août par France 3, pour une prise de fonction prévue le 3 octobre.

Invité sur le plateau de « TBT9 » pour revenir sur cette éviction, Jean-Luc Lemoine a évoqué une rencontre avec Cyril Hanouna début juin, au cours de laquelle l’animateur de W9 lui aurait proposé de rejoindre son émission. Selon des propos rapportés par le magazine Public, certains responsables de France Télévisions auraient mal accueilli cette rencontre.

Cyril Hanouna a de son côté affirmé avoir contacté la direction de France Télévisions pour vérifier la situation de Jean-Luc Lemoine, avant d’apprendre qu’il ne ferait plus partie de « Samedi d’en rire ».

De l’éviction à l’arrivée dans « TBT9 »

À la fin de l’émission, Jean-Luc Lemoine a finalement accepté la proposition que lui avait faite Cyril Hanouna quelques mois plus tôt, officialisant son arrivée dans l’équipe de chroniqueurs de « TBT9 » pour cette nouvelle saison.

Il rejoint une équipe qui doit également compter Agathe Auproux et Benjamin Castaldi, tous deux annoncés de retour aux côtés de Cyril Hanouna, selon les informations d’AlloCiné. La nouvelle saison de « TBT9 » a débuté lundi 31 août sur W9.