Jean-Jacques Goldman est au cœur d’une surprenante confidence dévoilée le 18 mars sur le podcast Coloscopie animé par Laurent Baffie : la femme de Philippe Lellouche, Vanessa, serait le “bébé” évoqué par la chanson “Elle a fait un bébé toute seule” , sortie en 1987. Lellouche a précisé le lien familial et professionnel entre sa belle-famille et l’auteur-compositeur, expliquant l’origine intime de ce tube inspiré par une proche de Goldman.

Artiste discret et toujours très écouté, Jean-Jacques Goldman, âgé de 74 ans, vit retiré dans le sud de la France. Ses titres restent omniprésents sur les ondes : Parmi eux, Comme toi, Quand la musique est bonne, Je marche seul, Je te donne, Envole-moi et La chanson des Restos. Sa capacité à transformer des épisodes de vie en chansons a façonné sa réputation et nourrit encore l’intérêt du public pour ses paroles et leurs sources d’inspiration.

La chanson Elle a fait un bébé toute seule, parue en 1987, trouve son origine, selon Philippe Lellouche, dans le parcours d’une collaboratrice proche de Goldman qui a choisi d’élever un enfant sans le soutien du père. Lellouche affirme que cette personne est la mère de sa femme Vanessa, et que Goldman a écrit le titre en pensant à elle et à une connaissance dans la même situation. Selon lui, le “bébé” chanté par Goldman correspond donc à sa compagne.

Philippe Lellouche : l’histoire peu commune de Vanessa

Sur le podcast, Philippe Lellouche a rappelé que la mère de Vanessa était attachée de presse et que, à l’époque, elle travaillait pour Jean-Jacques Goldman. “C’était l’attachée de presse de Jean-Jacques Goldman et son ami”, a-t-il expliqué, précisant que les deux continuent de se parler régulièrement. Il a raconté que, ayant décidé d’avoir un enfant seule, cette femme l’a fait “avec un type qui apparemment n’en voulait pas”, et que Goldman a relayé son histoire dans la chanson.

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Philippe Lellouche, qui célèbrera ses 60 ans le 30 mars, a apporté ces précisions au fil de l’émission animée par Laurent Baffie. Il a également évoqué sa vie de famille : il et Vanessa sont parents d’une petite Maddie, née le 17 juillet 2018. Il s’agit du quatrième enfant du comédien, déjà père de Sam, Solal et Sharlie issus d’unions précédentes.