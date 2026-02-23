Jean Dujardin a fui Paris pour un coin paradisiaque

Jean Dujardin , figure incontournable du cinéma français, possède plusieurs résidences réparties entre l’Île-de-France et la côte atlantique, où il se retire pour préserver sa vie privée. Selon AD Magazine et des interviews accordées au Parisien et à la revue Terre de Vin, l’acteur a acquis une maison à Saint-Cloud, longtemps présentée comme ayant appartenu à Lino Ventura, ainsi que des propriétés dans le Médoc et à Soulac-sur-Mer.

Jean Dujardin, figure incontournable du cinéma français, possède plusieurs résidences réparties entre l’Île-de-France et la côte atlantique, où il se retire pour préserver sa vie privée. Selon AD Magazine et des interviews accordées au Parisien et à la revue Terre de Vin, l’acteur a acquis une maison à Saint-Cloud, longtemps présentée comme ayant appartenu à Lino Ventura, ainsi que des propriétés dans le Médoc et à Soulac-sur-Mer.

L’acteur, âgé de 53 ans, est connu pour une filmographie fournie qui va d’OSS 117 à The Artist, en passant par Brice de Nice et Un homme à la hauteur. Présent sur les plateaux depuis le début des années 2000, il alterne productions populaires et projets plus intimistes, ce qui lui a permis de multiplier les tournages tout en conservant des lieux de retraite hors de Paris.

Sur le plan personnel, Jean Dujardin a connu plusieurs relations médiatisées, notamment avec Gaëlle Demars, Alexandra Lamy et Nathalie Péchalat. Ces histoires sentimentales ont fait l’objet de séparations et de divorces, événements relayés par la presse people et évoqués par l’intéressé lors de ses interventions publiques.

Jean Dujardin : sa maison a appartenu à Lino Ventura

AD Magazine rapporte que la demeure de Saint-Cloud occupée par Jean Dujardin aurait été, auparavant, la propriété de Lino Ventura. La maison, décrite comme d’inspiration napoléonienne, s’étendrait sur quelque 360 mètres carrés et offrirait une vue dégagée sur la nature environnante, selon les mêmes sources. Ces précisions situent la résidence sur les hauteurs de la ville, un emplacement qui permettrait à l’acteur de se tenir à l’écart des yeux indiscrets.

Dans les colonnes du Parisien, Jean Dujardin a lui-même évoqué ce repli à Saint-Cloud : « Je croyais naïvement que j’allais revenir dans la vie normalement mais pas du tout. C’est pour ça que j’ai déménagé et que je suis venu un peu me planquer à Saint-Cloud », a-t-il confié, soulignant le besoin de discrétion qui l’a poussé à choisir ce lieu de résidence.

Outre cette adresse en Île-de-France, l’acteur possède aussi des attaches solides dans le sud-ouest. Interrogé par la revue Terre de Vin en novembre 2021, il a rappelé ses liens familiaux et ses souvenirs d’enfance dans le Médoc : « J’ai encore des cousins ici… Je suis pétri de souvenirs dans cette région, cela me constitue : de grandes balades à vélo, jusqu’à Saint-Estèphe, j’ai travaillé avec mon oncle dans les vignes, fait les vendanges… Et puis on allait jusqu’à la côte, se planquer dans les dunes à Montalivet ». Ces propos dessinent un attachement personnel à ce territoire viticole et côtier.

