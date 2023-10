Jean Claude Van Damme accro à la drogue? les vraies causes du déclin de sa carrière enfin révélées

- Publicité-

Comme annoncé, le documentaire « Jean-Claude Van Damme – Coup sur Coup », est désormais disponible sur Arte. Et au-delà de ses triomphes cinématographiques, ce documentaire dédié à la vie et à la carrière de la star belge, explore les raisons derrière son déclin avec notamment son histoire d’addiction à la cocaïne.

Jean-Claude Van Damme demeure incontestablement l’une des icônes majeures du cinéma d’action des années 1980 et 1990. Renommé pour ses compétences en arts martiaux et ses prouesses physiques, cet acteur belge s’est forgé une solide réputation grâce à des films tels que « Bloodsport, » « Kickboxer, » « Universal Soldier, » et « Timecop. »

Néanmoins, son parcours professionnel a été entaché par un passage à vide, marqué par des problèmes personnels ayant conduit à une dépendance à la drogue. Dans le documentaire, disponible en streaming depuis le 13 octobre 2023, l’un des collaborateurs de l’acteur évoque cette période sombre de sa vie.

En effet, Ally Walker, l’un des partenaires de Van Damme s’est prononcé sur le sujet dans le documentaire réalisé par Olivier Monssens. A l’en croire, les problèmes de dépendance ont eu des lourdes répercussions de la carrière de l’acteur au point de le plonger dans le chaos. « Il aurait pu devenir une sorte de Cary Grant du film d’action. Faire les choses avec davantage de finesse (…) Pour moi c’était quelqu’un de très vulnérable. Un aspect que vous ne retrouvez pas chez Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone.« , a déclaré l’actrice.

Les origines de la dépendance à la cocaïne ?

Bien avant ce témoignage de l’actrice Ally Walker, Van Damme avait déjà essayé d’expliquer les raisons qui l’avaient conduit à faire usage de drogues à un moment de sa carrière. Dans une interview accordée à Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine de Sept à Huit, il y a quelques mois, l’acteur de 63 ans a évoqué son hypersensibilité et les déceptions qu’il avait dû endurer.

« J’en avais marre d’Hollywood. J’en avais marre des gens qui me mentaient. Parce que ça te promet des choses, ça serre la main, ça te regarde dans les yeux… Je ne cherche aucune excuse, mais ça m’a… J’ai rencontré des gens, parce que tu sais quand tu es une star, il y a toujours des gens qui viennent autour de toi… Et je suis tombé dans le panneau pendant quelques années »