Jean-Baptiste (L’amour est dans le pré) : « J’ai longtemps prié pour devenir hétéro »

Jean-Baptiste, agriculteur et figure emblématique de la saison 20 de L’amour est dans le pré diffusée sur M6, s’est exprimé sans détour lors du podcast animé par Sam Zirah. Il y a livré un témoignage poignant sur les luttes intimes qu’il a traversées, marquées par une profonde quête d’acceptation de son orientation sexuelle face à une éducation fortement imprégnée de dogmes religieux. Propriétaire d’une ferme pédagogique en Nouvelle-Aquitaine, il a partagé son vécu d’un adolescent tourmenté, marqué par une culpabilité dans sa relation à lui-même, exacerbée par des prières répétées destinées à modifier son attirance, et a évoqué les répercussions du poids familial et religieux sur son chemin personnel. Ce récit apporte un éclairage rare sur la réalité des personnes LGBTQ+ issues d’un milieu rural et conservateur.

« J’ai prié longtemps pour ça. J’ai tellement prié pendant des années », confie-t-il, faisant référence à son souhait de devenir hétérosexuel. Originaire de la Creuse et élevé dans une famille « assez catholique », Jean-Baptiste, âgé de 35 ans, décrit avec sincérité la difficulté à vivre son orientation dans un environnement peu ouvert. Propriétaire d’une ferme pédagogique qui compte plus de 900 animaux, il a raconté combien ces années d’introspection ont été marquées par des nuits blanches passées à espérer un changement qui n’est jamais venu. « J’ai prié des nuits, des jours pour pouvoir changer. Ça a été très long », ajoute-t-il.

Ce n’est pas la religion ni la volonté de s’y conformer qui ont provoqué le véritable tournant dans son acceptation de soi, mais l’amour. « Ce qui m’a guéri, ça a été long, mais c’est l’amour », explique-t-il. Ce dernier est arrivé tardivement dans sa vie : il déclare avoir rencontré son premier petit ami à l’âge de 26 ans, un âge qu’il qualifie lui-même de « très tard ». Avant cette rencontre, il n’a eu aucune relation avec une femme, contrairement à ce que certains pourraient supposer. « J’avais zéro attirance », précise-t-il, en s’agacent face à une interrogation habituelle qui ne s’adresse jamais aux hétérosexuels.

Un regard décalé sur les idées reçues concernant l’orientation sexuelle

Lors de cet entretien, Sam Zirah, animateur du podcast, invite Jean-Baptiste à s’interroger sur la notion très souvent évoquée que l’homosexualité serait « un choix ». Il lui soumet avec ironie la question inverse que beaucoup adressent aux personnes homosexuelles : « Est-ce que toi, tu as essayé avec un homme pour savoir que tu étais hétéro ? ». Jean-Baptiste approuve immédiatement ce renversement : « C’est vrai. On renverse toujours la chose », déclare-t-il, pointant ainsi le biais présent dans la perception sociale de l’orientation sexuelle.

Pour lui, l’homosexualité est une évidence, vécue profondément depuis l’enfance, et non un simple choix conscient : « Si on avait eu le choix, je pense que pour la plupart, on n’aurait pas fait ce choix-là », affirme-t-il. Il nuance cependant en insistant sur l’absence de regret concernant son parcours, tout en reconnaissant que cette réalité a constitué un véritable chemin semé d’embûches. « Aujourd’hui, on se dit que c’est une force. Mais à l’époque, évidemment que non », ajoute-t-il, conscient du long processus d’acceptation qu’il a dû traverser.

Repéré par Karine Le Marchand pour intégrer la 20e saison de L’amour est dans le pré, diffusée en janvier 2025, Jean-Baptiste avait déjà évoqué son histoire à visage découvert devant les caméras de M6, parlant d’une jeunesse marquée par le sentiment de ne pas être « très normal ». Depuis sa participation à l’émission, il multiplie les rencontres, sans pour autant avoir encore trouvé la relation durable dont il rêve. Il recherche notamment un homme prêt à s’engager dans une relation sérieuse, avec des projets familiaux à long terme incluant mariage et paternité.