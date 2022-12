« Je voudrais tous vous inviter à … », par amour pour Josey, Serey Die fait une demande à ses fans

L’ancien footballeur ivoirien Serey Die a fait une importante demande à ses fans pour le bonheur de sa compagne, la chanteuse Josey.

Josey va se produire sur scène le 17 décembre décembre 2022. En prélude à ce concert son compagnon Serey Die a fait une demande à ses fans dans un message sur sa page Facebook.

« Famille, je voudrais tous vous inviter à venir vous réjouir avec votre fille, votre sœur, ce 17 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, en venant massivement à ce concert, comme vous l’avez fait l’an dernier », a lancé l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Selon Serey Die, Dieu a déjà béni la Côte d’Ivoire d’une multitude de talents. C’est pourquoi, il pense qu’il revient à chaque ivoirien de les pousser vers le haut, de les honorer, et de les faire briller sur le toit de l’Afrique. Dans son message, Serey Die renouvelle son admiration et sa reconnaissance à Josey.

« Ta voix et ton talent t’ont été donnés par Dieu Lui-même, par pure grâce. Et nous sommes heureux de te voir honorer ce don en mettant beaucoup de sérieux et de qualité dans ton travail. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Fiers de savoir qu’aujourd’hui dans leur pays, se trouve une femme dont ils peuvent fièrement citer le nom, quand il s’agit de parler de musique », a-t-il ajouté.

A noter que la chanteuse Josey sera en concert au palais des congrès du Sofitel Hotel Ivoire le samedi 17 décembre 2022 à partir de 19 heures.