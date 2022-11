« Je viendrai au Cameroun pour t’épouser », Apoutchou met fin au « célibat » de Mani Bella si …

L’influenceur et artiste ivoirien Apoutchou National a promis le mariage à la chanteuse camerounaise Mani Bella à condition que son pays gagne le match avec la Serbie ce lundi 28 novembre 2022.

Après le mariage raté entre Eunice Zunon et Tenor, Apoutchou et Mani Bella pourraient bientôt s’unir. A la veille du match Serbie-Cameroun, l’ivoirien a promis mettre fin au célibat de la chanteuse camerounaise.

« Bientôt 40 ans que tu es dans le célibat, les gens t’ont traité de tous les noms, même de vendeuse de piment. Devant toute l’Afrique et surtout le peuple Camerounais, je m’engage à respecter ma parole. Si demain le Cameroun arrive à battre la Serbie, je viendrai spécialement au Cameroun pour t’épouser et faire de toi la femme la plus heureuse du monde », a écrit Apoutchou National.

Il estime être le plan de Dieu pour la jeune femme. « 40 ans de célibat n’est pas 40 jours de célibat, mais t’inquiète, ma Reine Mani Bella ton jour de gloire est arrivé », a-t-il précisé.

Mais visiblement, le mariage risque de ne pas être célébré, car le Cameroun qui affronte la Serbie pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde, a ouvert le score à la 6è minutes avant de prendre 2 buts en deux minutes.