« Je veux me concentrer sur mes enfants », Asamoah Gyan ne pense pas se remarier

L’ancien footballeur ghanéen, Asamoah Gyan, veut entièrement se consacrer à ses enfants, alors que l’ex-capitaine des Black Stars sort d’un divorce houleux avec sa compagne Gifty, qui a fini au tribunal.

La semaine dernière, la justice ghanéenne tranchait la bataille juridique entre Asamoah Gyan et son ex-femme Gifty, Le tribunal a confirmé la paternité de l’ancien capitaine des Black Stars sur les trois enfants nés de Gifty Gyan.

Le récemment retraité du foot va également céder son manoir situé au Royaume-Uni à la mère de ses enfants, qui s’est aussi vu attribuer une maison de quatre chambres à coucher située à Accra, une BMW et une Infiniti, ainsi qu’un terrain de l’ex-joueur, initialement destiné à la construction d’une station-service au Ghana.

Un verdict qui a ébranlé la planète foot, avec les soutiens de l’ancien buteur de Sunderland qui l’ont invité à faire appel de cette décision. Mais Asamoah Gyan a visiblement d’autres préoccupations.

S’exprimant sur Asempa FM en réponse au jugement de la Haute Cour d’Accra, l’homme âgé de 37 ans a déclaré que son objectif immédiat est de fournir une éducation compétente à ses enfants. Asamoah Gyan a également fait part de sa satisfaction face à la décision du tribunal et a indiqué qu’il était plus qu’impressionné.

« La raison pour laquelle nous sommes allés au tribunal est que j’ai annulé le mariage et que mon souhait a été exaucé parce que les choses que j’ai démêlées étaient la vérité », a-t-il déclaré, cité par le Daily Graphic.

Il a ajouté que ses enfants sont « la chose la plus importante. » « Je suis très, très heureux de ma vie, je suis un père de famille, mes enfants m’aiment et m’aiment et je les aime aussi et je les aime tous et c’est donc là que je me concentre», a-t-il conclu.

Des menaces à l’origine du divorce

Selon l’avocat de Gyan, Kusi Appiah, l’ex-footballeur avait reçu des menaces de la part du mari de son ex-femme que ses trois enfants n’étaient pas les siens. Ce qui l’a poussé à rassembler des preuves et a entamé une procédure pour faire annuler le mariage.

«Asamoah Gyan a épousé sa femme en 2013, mais il était avec elle depuis 2003. Il a appris qu’avant de l’épouser, la dame avait épousé un autre homme. De leur union est sorti trois enfants, dont le premier est né en 2005. Asamoah Gyan m’a dit qu’il avait été menacé par quelqu’un qui disait que les enfants, en particulier le premier-né, n’était pas les siens et qu’ils lui appartiennent (la personne qui a proféré la menace) », a révélé Me Kusi Appiah à Kofi TV.

« C’est ce qui nous a forcés à aller au tribunal et à demander l’autorisation de prélever de l’ADN sur les enfants. Heureusement, le test ADN a prouvé que Gyan était le père des enfants et il était vraiment heureux de l’avoir fait parce qu’il aimait les enfants. C’est la principale raison pour laquelle Asamoah Gyan est allé au tribunal », a-t-il déclaré.