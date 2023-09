« Je vais vous déranger »: le Gal Yark Damehame donne le top au ministère de l’eau du Togo

Nommé récemment à la tête du département de l’eau et de l’Hydraulique villageoise, le général Yark Damehame a officiellement pris fonction ce lundi. Dans son discours, l’ancien ministre de la sécurité a fait une mise en garde à ses nouveaux collaborateurs.

Le vendredi 08 septembre 2023 dernier, le président et chef de l’État togolais Faure Gnassingbé a procédé à un remaniement ministériel. Parmi les changements notables, Yark Damehame, anciennement ministre de la Sécurité et de la protection civile, a été nommé ministre d’État en charge du ministère de l’Eau et de l’Hydraulique villageoise. Cette transition marque un nouveau chapitre dans la carrière de Damehame, qui a été une figure influente dans le pays en tant que responsable de la sécurité nationale.

Lors de sa première allocution en tant que ministre de l’Eau, Damehame a ouvertement fait une mise en garde à ses nouveaux collaborateurs. « Ne doutez pas que ce soit un soldat qui vient tomber dans l’eau. Étant un soldat qui tombe dans l’eau, je ne peux que compter sur vous. Je vais vous déranger, rassurez-vous« , a-t-il déclaré, en signalant clairement son engagement à travailler en étroite collaboration avec son équipe pour relever les défis du ministère.

Pour rappel, le Togo est confronté à des enjeux importants en matière d’eau, notamment l’accès inégal à l’eau potable et les problèmes liés à l’hygiène villageoise. Le ministre Damehame devra faire preuve de leadership et d’innovation pour relever ces défis de manière efficace.