« Je vais reprendre… », 7 mois après sa défaite à la FIF, Didier Drogba rompt enfin le silence

Muré dans un silence total depuis son échec à l’élection de la Fédération Ivoirienne de Football, Didier Drogba s’est finalement prononcé sur sa défaite inatendue. Au détour d’une récente interview accordée à Ouest-France, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a également dit ce qu’il compte faire désormais.

Alors qu’il avait pourtant le soutien de presque tout le peuple ivoirien, Didier Drogba a échoué au premier tour de l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football en avril dernier. Battu lors du premier tour, l’ancienne gloire du football africain n’avait donc pas réussi à convaincre les acteurs du football ivoirien de voter pour lui. Une terrible désillusion sur laquelle est revenu le footballeur sept mois plus tard.

Dans une récente interview accordée à nos confères de Ouest-France, Didier Drogba est revenu sur le sujet sans pour autant aller en profondeur. « Je me suis présenté pour prendre la tête de la fédération ivoirienne de football. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné pour diverses raisons que je n’évoquerai pas« , a-t-il indiqué.

Didier Drogba dans la suite de ses propos a affirmé avoir tournée la page et compte désormais reprendre le chemin de l’école. « Je vais reprendre ma formation « Business and sports management » avec l’UEFA et le CDES de Limoges. Il y a pas mal de perspectives qui sont en vue. Je voyage, je participe à des conférences avec ma fondation. Je suis pas mal occupé« , a ajouté l’ancien attaquant de Chelsea et de l’OM.

Faut-il le rappeler, Didier Drogba occupe une place de choix dans le cercle restreint des personnalités les plus influentes de la Côte d’Ivoire. Présentateur avéré de la cérémonie du Ballon d’Or France Football depuis trois ans, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire fera également partie de l’équipe de couverture de la chaine britannique BBC Sports à l’occasion de la coupe du monde des Nations Qatar 2022 qui démarre dans quelques jours.