« Je vais plus loin en m’engageant avec Eunice », Serge Bilé s’offre une aventure avec l’humoriste

Eunice Zunon et l’écrivain journaliste franco-ivoirien Serge Bilé se sont donnés la main pour une belle aventure à la hauteur du talent de l’humoriste ivoirien.

Serge Bilé s’engage à rehausser la carrière de l’humoriste Eunice Zunon. Il offre ainsi à la fille de Me Zunon Seri Alain une occasion de se faire parler d’elle à travers sa carrière professionnelle après l’épisode Ténor qui a fait grand bruit. Selon Serge Bilé, l’objectif est de « faire un bout de chemin avec Eunice Zunon ».

« C’est une femme dont j’apprécie l’énergie et une humoriste dont je loue l’audace et le courage. En mai dernier, j’avais salué ici sa « détermination » et le succès de son one-woman-show à Abidjan, malgré la défaillance des sponsors et les moqueries de ses détracteurs« , a justifié l’ancien journaliste de RFO.

Pour lui, non seulement Eunice n’a pas peur de relever les défis, mais elle sait aussi que « la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ».

« Aujourd’hui, je vais plus loin en m’engageant avec Eunice, musicalement. D’abord lui concocter un single dans les prochaines semaines puis un clip. C’est un projet exaltant pour elle et pour moi. Il permettra à Eunice de dire à cœur ouvert ce que seules les chansons expriment le mieux : l’amour !« , a-t-il expliqué.