« Je vais me suicider si … « , traité de fou, Florent Mahougnon fait une mise en garde (vidéo)

Dans un live TikTok le samedi 21 octobre 2023, Florent Mahougnon, jeune activiste et acteur du showbiz béninois, a fait une mise en garde ferme aux sapeurs-pompiers. Il leur reproche de l’avoir emmené de force chez lui pour un centre de désintoxication situé au centre Jaco.

Depuis bientôt un mois, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’activiste Florent Mahougnon serait devenu fou. À l’origine de ces polémiques, on retrouve Florent Mahougnon, qui avait été aperçu en train d’errer au Carrefour Tankpè torse nu, faisant des gestes sans aucune logique.

Le drame s’est produit le vendredi 22 septembre 2023, dans la commune d’Abomey-Calavi, où Florent avait été récupéré le même jour par son ami Habib Ahandéssi avec qui il est en brouille actuellement. Alors que beaucoup dénonçaient un buzz de trop, Habib Ahandéssi a rassuré ses abonnés que son ami Florent ne faisait pas du buzz. Sans pour autant aller dans les détails, il a clairement laissé croire que Florent Mahougnon souffre peut-être de trouble mental et qu’il fallait l’aider.

Les assurances de Florent Mahougnon sur sa santé mentale

Un état de chose balayé de revers de la main par Florent Mahougnon encore appelé El Professeur qui a rassuré ses fans qu’il se porte bien.

« Mon Scénario de Tankpe carrefour avait choqué des milliers d’admirateurs. Je vous présente mes excuses. Aujourd’hui, je vous explique preuve à l’appui pourquoi j’ai fait le fou à Tankpè carrefour où j’ai grandi. Loin d’être pour le buzz, je suis un buzz en déplacement.

Désolé et j’ai juste un petit regret pour ceux qui ont pleuré. Rassurez-vous, je vais très bien. Je souffre en silence, parfois je monte sur des lives TikTok juste pour me distraire et oublier les soucis, pour ne pas sombrer à nouveau dans la dépression, a-t-il expliqué sur sa page Facebook au lendemain de son apparition au Carrefour Tankpè dans un état indescriptible.

Et depuis lors, Florent Mahougnon ne cesse de prouver à qui veut l’entendre qu’il se porte bien. Il a même pris l’habitude de multiplier les lives sur TikTok pour montrer à ses admirateurs qu’il ne souffre d’aucun trouble mental.

Menaces de suicide de Florent Mahougnon

Mais dans la semaine du 18 octobre 2023, El Professeur a disparu des réseaux sociaux avant de reapparaître le samedi 21 octobre 2023. À l’en croire, il a été conduit au centre de désintoxication du Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonou à Jacquot par des sapeurs-pompiers qui ont fait irruption chez lui il y a cinq jours.

Dans une vidéo en direct diffusée sur TikTok le samedi 21 octobre, Florent Mahougnon a fait une déclaration troublante qui a suscité l’inquiétude et la consternation. Le jeune homme, visiblement bouleversé, a affirmé avoir été pris en charge de force par les sapeurs-pompiers et a exprimé des intentions suicidaires envers ces derniers.

« Les sapeurs-pompiers ont fait irruption chez moi et m’ont demandé de sortir. J’ai obéi à leur ordre. Ils m’ont emmené il y a 4 jours. Ils m’ont fait des injections qui m’ont rendu étourdi. Pendant 4 jours, je leur ai dit que je vais rentrer chez moi. Le lendemain, j’ai disparu de la cellule dans laquelle ils m’ont enfermé.

Si je vois encore des sapeurs-pompiers dans ma zone, je monterai à l’étage sur le balcon et sauterai. Je vais sauter et mourir, je vais me suicider en direct et vous saurez que ce sont les sapeurs-pompiers qui m’ont tué. Je ne fais rien et les sapeurs-pompiers me traitent comme un fou. Si les sapeurs-pompiers de Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonou Jacquot ne me laissent pas en paix … »

Ces paroles alarmantes ont rapidement suscité une vive réaction de la part des internautes, avec de nombreux utilisateurs de TikTok partageant leur inquiétude pour la santé mentale de Florent Mahougnon.

Il est essentiel de prendre ces déclarations au sérieux et de faire preuve d’empathie envers le jeune activiste Florent Mahougnon qui exprime de telles pensées suicidaires.