« Je vais beaucoup vous décevoir… », Vano Baby répond aux critiques sur sa nouvelle sortie musicale

Alors que son nouveau morceau « Coup monté », continue de susciter des réactions mitigées sur la toile, l’artiste béninois Vano Baby a décidé de briser le silence. Après sa cinglante réplique à un média, le rappeur vient de se prononcer sur les nombreuses critiques auxquelles il fait l’objet ces derniers jours.

De la redondance musicale ?

Après avoir fait preuve d’une productivité remarquable en 2022, Vano Baby a servi à son public son premier morceau de l’année il y a une semaine. Intitulé « Coup monté », ce titre qui montre le rappeur dans un autre registre outre que celui pour lequel il est réputé, peine à faire l’unanimité sur la toile.

En effet, Certains internautes visiblement déçus ont reproché à l’artiste de ne pas avoir été à la hauteur de son talent habituel. Dans le lot, le média Grand public s’est également prononcé et le moins que l’on puisse dire, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Nouveau morceau coup monté de Vany, perso, Champion, t’es plus talentueux que ça hein… » , a écrit le média sur leur page Facebook.

Visiblement irrité par cet avis du média, le rappeur est vite monté au créneau pour en finir avec les auteurs de ce post, qu’il a d’ailleurs traité de nuls. « Grandpublic TV mdr, au milieu des autres depuis des années, vous êtes l’un des plus nuls, vous avez fait quoi vous pour atteindre le sommet? Quand on est une page de reportage on sépare le côté fan du côté professionnel…ça aussi on doit vous l’apprendre? Des amateurs avec des caméras« , a répondu sèchement Vano.

Vano Baby à la conquête d’un autre marché…

Très vite, Dah Adagboto s’est également invité dans le débat. Le manager et acteur du showbiz a donné son avis dans un post sur sa page Facebook. Contrairement à certains, il a justifié ce changement de registre par le désir de se positionner désormais sur la scène internationale.

« Il faut arriver à un niveau dans la musique et l’art en général, pour comprendre que des fois ,pour accéder à un autre marché , il faut prendre le risque de proposer une musique qui peut s’éloigner de ce que ton public de base a l’habitude d’avoir avec toi … », a-t-il indiqué.

En réponse à ce post de l’acteur du showbiz résidant désormais au Canada, Vano Baby a profité pour répliquer aux critiques sur sa nouvelle sortie musicale. Le sorcier vivant a affirmé qu’il aimait prendre des risques et qu’il ne pouvait pas rester dans un registre monotone, car cela l’éteindrait.

« Preparez-vous alors parce que je vais beaucoup vous décevoir. J’aime prendre des risques moi je ne peux pas rester dans un registre et espérer qu’on m’aime pour tourner en rond et m’éteindre. La musique c’est beaucoup plus« , a-t-il expliqué.

Malgré les difficultés, le rappeur a indiqué qu’il tenait bon et que chaque jour était pour lui un combat quotidien. « Je suis mon propre producteur depuis 8ans. Mon propre directeur Artistique. J’ai pas de parrain qui finance ma musique. 90% de tout ce que je fais sort de ma poche sans fond d’aide ni rien depuis tout ce temps. Très peu d’artistes peuvent tenir donc chaque jour pour moi c’est un combat quotidien. Je marche toujours là tête haute parce que je ne dois rien à personne …je suis un débrouillard et c’est ça être un membre du GANG« , a-t-il conclu.