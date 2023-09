« Je t’aime… »: Selena Gomez déclare ouvertement son amour à Messi

- Publicité-

Dans une jolie vidéo, la superbe actrice hollywoodienne Selena Gomez a déclaré sa flamme à Lionel Messi. « Je t’aime beaucoup », a confié la jeune femme à la star de l’Inter Miami.

Débarqué cet été à l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi ne cesse de gagner en popularité. La superbe actrice hollywoodienne Selena Gomez vient de s’ajouter à la longue liste des fans de la superstar argentine. Depuis qu’il a accepté de rejoindre la franchise floridienne, le légendaire joueur de Barcelone est l’un des plus grands attraits d’Hollywood. Il vient de réaliser 11 matchs toutes compétitions confondues, et pourtant il affiche déjà un bilan époustouflant de 11 buts et cinq passes décisives.

Des célébrités telles que LeBron James, Serena Williams et l’acteur Owen Wilson grossissent régulièrement les tribunes de la DRV PNK Arena pour se délecter de la magie de la Pulga. Selena Gomez, artiste pop et acteur, fait également partie des nouveaux fans du septuple Ballon d’Or à l’Inter Miami.

La jeune femme était dans la loge VIP lors de la victoire 3-1 des champions de Leagues Cup face à Los Angeles. Si elle n’a pas eu la chance de voir son joueur marquer de but, l’attaquant a cependant signé deux passes décisives.

Un instant jouissif pour l’actrice qui s’est empressée de déclarer sa flamme à l’ancien joueur du PSG. « Oh oui. Je t’aime beaucoup », a-t-elle postée dans une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Selena Gómez's message to Messi: "I love you very much."



