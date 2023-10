« Je t’aime à l’infini », Will Smith répond aux révélations explosives de Jada Pinkett

- Publicité-

Dans un récent podcast intitulé « On Purpose », Will Smith a réagi aux révélations troublantes contenues dans les mémoires de son épouse, Jada Pinkett Smith. L’acteur a lu une lettre qu’il a récemment reçue de Jada en réponse à ces révélations.

L’acteur Will Smith a répondu aux révélations de son épouse Jada dans ses mémoires parues le mardi 17 octobre 2023 à travers une lettre dont des extraits ont été publiés par les tabloïds.

Dans cette lettre, Will Smith exprime son soutien à Jada en lui disant : « Je t’applaudis et je t’honore. Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement serrée dans mes bras davantage. Je vais commencer maintenant. Bienvenue dans le club des auteurs. Je t’aime à l’infini. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi. »

Les mémoires de Jada Pinkett Smith, intitulées « Worthy », ont été publiées le 17 octobre 2023. Des extraits déjà publiés détaillent la relation de Jada avec le regretté rappeur Tupac Shakur, son combat contre des pensées suicidaires et révèlent que Jada et Will Smith étaient en réalité séparés depuis sept ans sans que le public ne le sache.

Dans un autre email adressé au New York Times pour accompagner un profil de Jada Pinkett Smith, Will Smith reconnaît que la lecture des mémoires de sa femme lui a permis de réaliser à quel point elle est résiliente, intelligente et compatissante. Il explique que lorsqu’on est avec quelqu’un depuis plus de la moitié de sa vie, il est facile de perdre sensibilité et perception de certaines subtilités.



Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont mariés en 1997 et ont deux enfants, Jaden, âgé de 25 ans, et Willow, âgée de 22 ans. Récemment, Will Smith a publié sa propre autobiographie, intitulée « Will », qui offre un regard intime sur sa vie et sa carrière.