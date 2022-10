« Je t’ai quitté à cause de ton narcissisme », Shakira évoque encore sa rupture avec Piqué

Sakira ne rate jamais l’occasion de s’en prendre à Gerard Piqué depuis l’officialisation de leur rupture. Dans une nouvelle chanson accompagnée de son clip, la chanteuse colombienne a lancé des piques à son ex-mari et père de ses enfants.

Après 12 ans de vie commune et deux enfants, Milan et Sasha, Shakira et Gerard Piqué ont décidé de mettre un terme à leur idylle au début du mois de juin dernier en raison d’une infidélité du footballeur espagnol. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué l’été passé et avait fait l’effet d’un séisme pailleté dans le milieu people du ballon rond.

Après avoir exprimé sa colère lors de ses nombreuses sorties médiatiques suite à ce divorce, la chanteuse de 45 ans vient encore de vider son cœur à travers sa nouvelle chanson. La mélodie, qui signifie Monotonie en français, commence par ce message en espagnol : « Ce n’était pas ta faute, ni la mienne. C’était la faute à la monotonie. Je n’ai jamais rien dit mais ça m’a fait mal. Je savais que ça arriverait« .

Dans la suite de cette belle sonorité qu’elle partage avec Ozuna, la chanteuse colombienne a évoqué une rupture sentimentale au point de se fondre en larmes. « C’est un au revoir nécessaire. Ce qui était incroyable est devenu une routine. Vos lèvres n’ont aucun goût pour moi. Maintenant, c’est tout le contraire. Je t’ai quitté à cause de ton narcissisme. Tu as oublié ce que tu étais« , a-t-elle chanté alors qu’elle traversait un supermarché les larmes aux yeux avant de se faire tirer une balle dans la poitrine par un bazooka dans le clip.