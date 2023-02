« Je suis un homme nouveau »: En prison, Peter 007 adresse une lettre émouvante au Président Ouattara

Incarcéré depuis le mois de décembre 2022, le cyber activiste Peter 007 a fait son mea-culpa dans une lettre émouvante adressée au Président Alassane Ouattara et au ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Pierre Assalé Niangoran, également connu sous le pseudonyme de « Peter 007 », a récemment écrit des lettres au président Alassane Ouattara et au ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara depuis sa cellule à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Cet activiste pro-Gbagbo avait été arrêté en décembre 2022 dans un hôtel à Abidjan, suite à sa participation à une émission de télévision locale.

« Un nouvel artisan de la paix et de l’unité de la Côte d’Ivoire »

Dans ses lettres ouvertes parvenues au président et au ministre de la défense, le cyber activiste reconnaît ses erreurs et la gravité de ses actes, et dit être devenu « un homme nouveau » qui accorde de l’importance au respect de l’ordre public, des institutions et du symbole qu’il représente. Il exprime également sa volonté de s’engager solennellement à ne plus répéter ces erreurs, de faire des efforts et de changer d’attitude pour être un nouvel artisan de la paix et de l’unité de la Côte d’Ivoire.

Peter 007 était un partisan de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et a été membre de sa sécurité rapprochée. Depuis la chute de Gbagbo en 2011, Peter 007 s’est réfugié à Paris et est devenu célèbre pour ses lives sur les réseaux sociaux, dans lesquels il appelait à l’insurrection militaire ou populaire, proférait des menaces de mort et d’intimidations. Il a également revendiqué son appartenance à certains groupes violents actifs après la tentative de coup d’État de septembre 2002, sans fournir de preuves formelles.

Une lueur d’espoir…

Selon des sources proches du dossier, l’instruction contre Peter 007 est désormais terminée. Les téléphones du cyber activiste ont été examinés et aucune preuve de tentative de déstabilisation n’a été trouvée. Cependant, il est toujours poursuivi pour injures publiques et menaces. Son avocat, Ange Rodrigue Dadjé, qui est proche de l’ex-Première dame Simone Gbagbo, le défend dans cette procédure toujours en cours devant la justice.

Le geste de Peter 007 est remarquable dans le contexte actuel de la Côte d’Ivoire, où la réconciliation nationale est une priorité. Le président Alassane Ouattara a déjà pris plusieurs mesures pour favoriser cette réconciliation, y compris la grâce accordée à Laurent Gbagbo et l’autorisation de retour en Côte d’Ivoire de Charles Blé Goudé, l’ancien leader des Jeunes patriotes.