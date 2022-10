« Je suis tombée enceinte à 16 ans suite à une expérience avec… », Creol se lâche sur son passé

En séjour à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre de la promotion de son nouveau morceau en collaboration avec le malien Sidiki Diabaté, Creol a été reçue ce lundi sur l’émission Peopl’Emik de la 3. Entre autres sujets abordés, la chanteuse gabonaise s’est confiée sans langue de bois sur sa vie privée.

Après avoir marqué une pause suite au décès de son frère et assistant manager Edmond Effayong, Creol a décidé de reprendre sa carrière là où elle l’avait laissé. En pleine tournée depuis quelques jours, la chanteuse gabonaise qui a posé récemment ses valises en Côte d’Ivoire ne cesse de multiplier les sorties médiatiques pour assurer la promotion de son nouveau single « ça va aller », un featuring avec le prince de la kora, Sidiki Diabaté.

Au cœur de l’actualité ces derniers jours suite à sa révélation à propos de sa relation avec le général Makosso, Creol a été reçue ce lundi 24 octobre sur le plateau de Peopl’Emik. Parlant des périodes difficiles de sa vie, la chanteuse n’a pas hésité à s’ouvrir sur les circonstances dans lesquelles elle a eu son garçon, qui reste d’ailleurs pour le moment son enfant unique.

« J’étais très jeune quand j’ai eu mon fils Jérémie. J’avais je crois 16 ans, j’étais très jeune; j’avais déjà ce sentiment d’avoir déçu mes parents qui comptaient sur moi parce que j’étais un très bon élève. Je vous promet j’étais un très bon élève. J’avais ce sentiment d’avoir déçu ma mère mon père et c’était très difficile. J’ai dû partir de la maison très tôt par honte de regarder mes parents et j’ai du commencer par travailler très tôt pour subvenir à mes besoins et à celles de mes parents« , a-t-elle indiqué.

A en croire la chanteuse, cette grossesses est survenue suite à une expérience qu’elle qualifie de rien du tout. « A 16 ans on est jeune, on se découvre en tant que femme on découvre les plaisirs, les hormones et quand on est pas encadré comme il le faut, quand on n’a pas d’expérience on cède. J’étais un enfant extraverti. J’étais tête en l’air et je vous promet que c’est suite à une petite expérience de rien de tout que je suis tombée enceinte. C’était pas vraiment une longue relation c’était juste un garçon de mon quartier qui me plaisait« , a lâché la chanteuse gabonaise.