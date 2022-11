«Je suis ruinée et ma sœur ne m’aide pas», la femme de Ronaldo détruite par sa sœur

Alors que Cristiano Ronaldo fait l’objet d’acerbes critiques en Angleterre au lendemain de sa sortie médiatique à polémique, c’est au tour de sa compagne, Georgina Rodriguez, de subir des remontrances… dans sa propre famille.

Décidément, le couple Ronaldo est sous le feu des critiques. Alors que Cristiano a vu toute l’Angleterre se ruer sur lui au lendemain de sa sortie musclée contre Manchester United, c’est au tour de sa compagne de se faire détruire… par sa famille. En effet, Georgina Rodriguez a essuyé d’acerbes critiques de sa sœur Patricia. Sur l’émission Telecinco par téléphone, la jeune dame a reproché au mannequin de l’avoir abandonné alors qu’elle était dans une situation précaire, elle et ses enfants.

« Je suis ruinée et ma sœur ne m’aide pas. Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger dur, mais mes enfants, qui sont ses neveux… (…) Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur. Je sais qu’elle n’a pas d’obligation et de responsabilité, mais, puisqu’elle est solidaire et si bonne avec les autres, du moins qu’elle le soit avec ses neveux (…) », a plaidé Patricia.

Selon le média espagnol Marca, Georgina et Patricia Rodriguez entretiennent ces dernières années une relation assez froide pour des sœurs d’une même sororité. A en croire le média, l’ainée reproche à la cadette d’avoir délaissé la famille depuis le décès leur père en 2019 à la suite d’un accident vasculaire cérébral après sa sortie de prison.