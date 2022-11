« Je suis riche de vous, avec ou sans Primud d’or », Didi B réagit au sacre de KS Bloom

Alors qu’il était en compétition avec Roseline Layo et KS Bloom pour le Primud d’Or 2022, le rappeur Didi B n’a pas pu remporter le trophée et la maison de 200 millions de FCA offerte par M group. Au lendemain de la cérémonie de distinction, le rappeur a réagi à sa défaite dans une publication sur sa page Facebook.

Didi B semble un peu toucher par sa défaite au Primud d’or 2022. C’est visiblement ce que reflète son message de ce lundi 7 novembre 2022. Pour le rappeur, ces deux dernières années, il a travaillé dur, très dur. « Mais malgré cela, quand vient le moment de présenter le travail, il arrive souvent qu’on ait peur que le public ne reconnaisse pas ces efforts, ne comprenne pas notre vision. Dans ces quelques courts moments d’interrogation, j’ai eu la chance d’avoir un entourage solide et une équipe certaine de nos choix », a indiqué Didi B.

D’après lui, l’une des plus grosses craintes d’un artiste est d’être incompris ou oublié alors que, dit-il, toute cette année, il a eu bien plus de reconnaissance que ce qu’il attendait, bien plus de soutien qu’il n’en a souhaité, bien plus d’amour qu’il a pu rêver avoir de la part de la Côte d’Ivoire et de ses supporters à travers l’Afrique et le reste du monde.

L’artiste insiste que ces rencontres représentent ses plus grands trophées. « Et c’est ce que je vois encore à travers ces 4 primuds que je vous dédie, vous ma Conspiration. Je suis riche de vous, avec ou sans Primud d’or, la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment », a-t-il ajouté

Dans son message, Didi B a félicité le chanteur KS Bloom qu’il trouve méritant. A noter que cette année, Didi B a rempoté 4 trophées dont meilleur feat Urban, meilleur Artiste Rap ivoire, meilleur Hit de l’année et meilleur arrangeur.