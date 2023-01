« Je suis malade et fatiguée de parler … » l’actrice Yvonne Nelson lance un appel

L’actrice ghanéenne Yvonne Nelson a fait une troublante révélation sur l’industrie cinématographique ghanéenne qui connaîtrait une baisse de production.

Au Ghana, l’industrie cinématographique est-elle moins sérieuse et moins dynamique? C’est ce que pense l’actrice et productrice Yvonne Nelson qui dit être fatiguée de parler de la manière dont les acteurs du secteur pouvaient aider à ‘inviter les acteurs à relancer le secteur.

« Je ne blâme personne mais je crois que vous (les médias) parlez de ce que vous voyez. Il est évident que l’industrie n’est plus aussi dynamique qu’avant et je suis malade et fatiguée de parler de ce sujet. J’en ai assez. Pour moi, je fais ma part », a t-elle déclaré dans une interview accordée à 3Music TV.

Yvonne Nelson lance un appel

Pour elle, sa carrière fonctionne encore parce qu’en plus du business, le cinéma est une passion. « Je ne peux tout simplement pas me voir ne plus produire. Je crois que je vais être là pendant longtemps. Le problème, c’est que mes collègues et moi devons investir”, a-t-elle souhaité.

C’est fort de cela qu’elle lance un appel aux acteurs du cinéma capable de relancer la production. “Je m’attendais donc à voir John Dumelo se lancer dans la réalisation. Je suis toujours en train d’embêter Majid pour qu’il réalise, vous savez.

Il n’y a vraiment que nous, et j’ai l’impression que nous avons baissé les bras trop facilement, et que les choses sont ce qu’elles sont à cause de nous. Nous devons nous lever et faire quelque chose pour y remédier”, a-t-elle ajouté.