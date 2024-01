« Je suis la preuve vivante de la puissance de nos traditions », Nicephore Soglo

- Publicité-

Dans un message adressé à la jeunesse du Bénin à l’occasion de la Journée du Vaudou, célébrée le 10 janvier, l’ancien président Nicephore Dieudonné Soglo, a partagé ses pensées et ses vœux chaleureux, soulignant la richesse et l’importance des traditions endogènes du pays.

L’ancien président a rappelé avec émotion que le Vaudou, plus qu’une simple tradition, est un symbole vivant de la diversité et de la profondeur de la culture béninoise. Il a insisté sur le fait que ces traditions, enracinées dans l’histoire et la culture du pays, sont essentielles pour rester fidèles aux racines et aux valeurs du peuple béninois.

Dans son message, Nicephore Soglo a exprimé son souhait que cette célébration soit une occasion pour la jeunesse de réfléchir, de s’enrichir et d’apprécier l’essence même de leur identité culturelle. Il a encouragé les jeunes à se laisser éclairer et inspirer par ces enseignements dans leur vie quotidienne.

En outre, l’ancien chef de l’État a profité de cette occasion pour présenter ses vœux pour la nouvelle année, souhaitant bonheur, santé et succès à tous. Il a appelé la nation à marcher sous la guidance de la sagesse des ancêtres et de l’éclat des espoirs partagés.

Verbatim

Mes chers enfants,

En ce jour spécial où nous célébrons la Journée du vaudou, symbole de la richesse de notre diversité et de nos traditions endogènes, il m’est cher de vous transmettre mes pensées les plus chaleureuses.

Sans prétention aucune, je puis affirmer que je suis la preuve vivante de la puissance de nos traditions, traditions enracinées dans notre histoire et notre culture, qui nous rappellent constamment l’importance de rester fidèles à nos racines et à nos valeurs.

Je formule le vœu que cette célébration soit pour vous un moment de réflexion, d’enrichissement et d’appréciation de notre véritable essence. Puissent ces enseignements vous éclairent et vous inspirent dans votre vie de tous les jours.

Alors que nous débutons une nouvelle année, je sacrifie à la tradition et vous adresse mes vœux les meilleurs.

Que cette année soit remplie de bonheur, de santé et de succès.

Que chacun de vos pas soit guidé par la sagesse de nos ancêtres et l’éclat de nos espoirs.

Dieu, les mânes de nos ancêtres veillent sur le Bénin

Affectueusement, NDS

Ancien président de la République du Bénin