« Je suis la plus heureuse… », Carmen Sama après avoir offert une voiture et une villa à sa mère

Après avoir offert une voiture de luxe et une maison totalement meublée à sa mère, Carmen Sama a finalement rompu le silence. La veuve de Dj Arafat a donné ses impressions à chaud dans un récent message sur ses réseaux sociaux.

Carmen Sama en a mais plein la vue à ses détracteurs ces derniers jours. A l’occasion de son anniversaire qu’elle célèbre ce vendredi 16 Décembre, la veuve de Dj Arafat a offert une journée spéciale à sa génitrice en lui réservant d’énormes surprises.

En effet, la belle Yao Maryse Carmen connue sous le nom de Carmen Sama a offert ce jeudi 15 décembre un nouveau véhicule de luxe 4×4 et une maison entièrement meublée à sa génitrice. Sur les images abondamment relayées sur la toile, l’on peut voir la veuve d’Arafat en train de remettre la clé du nouveau véhicule de couleur rouge à sa mère. Selon les détails parvenus à Bénin Web tv, il s’agit d’un magnifique SUV, Jetour X30 dont la valeur est estimée à près de 20 millions de FCFA.

Alors que le coût de ses belles surprises à l’endroit de sa mère, continue d’alimenter une grosse polémique autour de ses sources de revenus, la veuve de Dj Arafat a décidé d’exprimer ce qu’elle ressent après avoir accompli ce rêve qui lui tient énormément à cœur depuis des années.

« Je viens de réaliser mon plus grand rêve aujourd’hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m’a donné la vie… Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse », a indiqué la veuve de Dj Arafat à l’occasion de son anniversaire ce vendredi 16 décembre.

Faut-il le rappeler, bien avant de combler sa mère avec ses beaux cadeaux, Carmen Sama a pris le soin de s’offrir d’abord une voiture de luxe qui lui a coûté la somme astronomique de 50 millions de F CFA. L’information a été confirmée par la jeune influenceuse elle-même dans une série de post sur ses réseaux sociaux.