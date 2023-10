« Je suis juste dégoûtée », Saraï d’Hologne répond aux critiques sur sa procréation

- Publicité-

Le célèbre rappeur Didi B et sa femme Saraï d’Hollande se retrouvent au cœur d’une polémique suite à des commentaires déplacés émis par un humoriste appelé Observateur. Cette situation a conduit le couple à réagir de manière vigoureuse afin de défendre leur intimité.

L’humoriste Observateur a publié des propos moqueurs remettant en question le fait que le couple Didi B et Saraï n’ait pas encore eu d’enfant. Il a également fait référence à d’autres personnalités qui ont annoncé leur grossesse, essayant ainsi de mettre en doute la virilité de Didi B. Les commentaires de l’humoriste ont suscité une vive réaction de la part du rappeur.

Didier B. a répondu avec fermeté à Observateur, promettant de lui faire regretter ses propos. Il a clairement indiqué que sa vie privée est un sujet intouchable et qu’il ne tolèrerait pas de telles attaques, et qu’il prendrait des mesures pour se défendre.

« Je vais te faire regretter ces paroles-là, je te jure sur tout ce que je cherche », a déclaré l’ex-membre de Kiff No Beat.

Triste réaction de Saraï D’horlogne

Son épouse Saraï a également contre-attaqué les moqueries en exprimant sa déception et son dégoût face aux attaques gratuites dont ils sont victimes. Elle a souligné que ces commentaires dépassent les limites de la bienséance et du respect envers autrui. Saraï a également affirmé que cette situation les attriste profondément.

« Je savais que devenir personnalité comportait également son lot de négativité. Critique, insulte et méchanceté gratuite mais je pensais quand même qu’il y’avait des sujets sensibles, que par respect quand même vous aurez des limites mais en fait… non. Dès qu’on est un peu heureux, vous devez trouver le moyen de nous attaquer. Chaque jour y’a nouveauté.

On prend sur nous, on essaie d’avancer … Ce soir je suis juste dégoûtée… manquer de respect aux gens gratuitement comme ça à propos de sujet qui ne vous concerne pas, dont vous n’avez aucune connaissance, employer des mots aussi vulgaire pour parler de la femme d’autrui.

C’est la première fois que je prends mon temps pour lire vos commentaires.. Je ne réponds jamais. Je suis toujours pacifique mais je dois avouer que vous avez franchi la barre. Ce soir mes sentiments sont mitigés entre dégoût, colère et surtout tristesse… en tout cas bravo »

Le couple Didi B et Saraï d’Hologne s’est marié il y a environ un an. Le couple a toujours préféré garder leur vie personnelle à l’écart des projecteurs. C’est pourquoi, ils ont tenu à rappeler que leur vie privée n’appartient qu’à eux et qu’ils ne tolèreront pas les commentaires irrespectueux.