« Je suis épuisé », Guy Mitokpè explique enfin pourquoi il a décidé de raconter des blagues

Lors d’une rencontre avec les étudiants de l’université d’Abomey-Calavi, le jeudi 02 juin 2022, l’ancien député béninois Guy Mitokpè a donné les raisons qui le poussent à publier des blagues, histoires drôles et faits divers sur sa page Facebook.

Depuis la fin de son mandat en tant que député à l’assemblée nationale du Bénin, l’ancien secrétaire général du parti restaurer l’Espoir, est très actif sur les réseaux sociaux. Mais le constat est qu’il ne fait aucune publication à caractère politique.

Interrogé sur ses prochaines aspirations politiques et ses réactions sur les réseaux sociaux, lors d’une conférence débat organisée par l’ONG la voix des Etudiants à l’UAC sur le thème « du militantisme estudiantin au militantisme politique », l’ancien protégé de Candide Azannaï a fini par expliquer pourquoi, il publie des blagues sur sa page Facebook.

Une pause… des blagues…

En effet, depuis plusieurs mois, notamment après le scrutin présidentiel d’avril 2021, Guy Mitokpè anime , à longueur de journée, sa page Facebook de blagues qui amusent les internautes. « Je me suis vu abandonner, je me suis vu délaisser, j’ai décidé de raconter des blagues sur ma page, j’ai décidé de raconter la motivation sur ma page, j’ai décidé d’évangéliser parfois sur ma page, parce que même quand tu cours, que tu as une heure pour courir, ce n’est pas de la manière qu’on commence qu’on finit », a expliqué le jeune acteur politique qui se réclame toujours de l’opposition.

« A des moments donnés, tu ralentis un peu, à des moments donnés tu accélères, à des moments (…), l’essentiel c’est de ne pas t’arrêter. Donc, je suis à une page où je suis épuisé et puis, je ralentis, pour ne pas que mon cœur explose.

Guy Mitokpè réaffirme son opposition à Patrice Talon

Dans son intervention à l’université d’Abomey-Calavi, l’ancien député et ancien président de la fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) a réaffirmé son appartenance à l’opposition. « Je suis encore opposant au régime de Patrice Talon , je le dis, je n’ai pas jeté l’éponge. Je continue d’être en opposition au régime de Patrice Talon, j’ai pris une pause pour finir ma thèse, donc, je n’ai pas changé d’habit, je n’ai pas changé de veste », a-t-il insisté.

A noter que lors de cette rencontre initiée par l’ONG La Voix des Etudiants, Guy Mitokpè a reconnu un mérite du président Patrixe Talon. « On peut aimer ce régime ou le détester mais une chose est sûre et certaine, Patrice Talon est entrain de faire de la place aux jeunes », a -t-il fait constater. Pour lui, sans certaines de ses actions, certains vétérans de la politique même sur des civières seront élus et siégeront avec des perfusions permanentes au sein même du Parlement.