« Je serais en dépression si Joe avait choisi… », Stéphanelle passe aux aveux après The Bachelor

Plus d’un mois après le clap de fin de la première saison de la téléréalité The Bachelor, la candidate et finaliste Stéphanélle continue de faire parler d’elle. De passage sur Life Tv, le mannequin camerounais s’est ouvertement confiée sur ce qui lui arriverait si le Bachelor avait choisi sa rivale, Riane.

La première saison de la téléréalité « The Bachelor » dans laquelle Joël Wiliams doit choisir sa compagne parmi 20 candidates, a connu son épilogue depuis le samedi 17 décembre 2022. Au terme donc de cette aventure, Joel Williams contre toute attente n’a choisi aucune femme entre les deux finalistes Riane et Stéphanelle.

Actuellement en séjour à Abidjan plusieurs semaines après cette émission qui a suscité de nombreuses réactions, la candidate finaliste Stéphanelle était l’invitée du récent numéro de l’émission Life week-end diffusée sur Life Tv. L’occasion pour le mannequin camerounais de revenir sans langue de bois sur ses attentes lors de sa participation à l’émission de téléréalité animée par Emma Lohoues.

« J’ai participé à la télé-réalité The Bachelor pour vivre une expérience différente et pour être connue. Quand j’ai vu Joël, je me suis dit, il a un très beau sourire, c’est la première chose que j’ai remarquée…« , a-t-elle indiqué avant de se prononcer sur la finale, qui n’a malheureusement pas pu connaître une gagnante.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que Joe ne choisisse ni moi, ni Riane. Je pensais qu’il allait choisir une parmi nous, même si j’étais confiante à 70% me concernant car pour moi, Riane n’était pas une rivale de taille. Ça m’a soulagée de savoir que Riane non plus n’a pas été choisie car s’il l’avait choisie, je pense que, jusqu’à présent, je serais en dépression, je n’aime pas la défaite« , a-t-elle avoué.