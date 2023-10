« Je serai toujours à tes côtés », tendre promesse de Mahama Abdoul Fatah Cho à Konnie Touré

- Publicité-

Le jeudi 12 octobre 2023, l’animatrice Konnie Touré a séduit le public avec sa prestation au côté du célèbre chanteur Akon pour la présentation du tirage au sort de la CAN 2024. Très fier de son épouse, Mahama Abdoul Fatah Cho OLY lui a fait une tendre déclaration sur sa page Facebook.

Konnie Touré a ravi la vedette au chanteur Akon et à toutes les célébrités présentes au tirage au sort de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Au lendemain de sa prestation, les messages de félicitations saluant son charisme, sa prestance et son éloquence ont envahi les réseaux sociaux.

Outre la fille du général Camille Makosso, Kim et Marie Paul Adjé, l’époux de Konnie Touré, Mahama Abdoul Fatah Cho Oly, n’est pas resté en marge des hommages.

Des déclarations d’amour

« Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis fier de toi. Ta patience et tes années constantes de travail acharné méritent d’être applaudies et respectées. Personne ne mérite ça plus que toi et je serai toujours à tes côtés », a-t-il écrit.

Comme toujours, Konnie Touré n’est pas restée indifférente aux félicitations et aux hommages. « Vous me rendez encore plus fière d’être Ivoirienne avec vos nombreux messages d’encouragement et de félicitations. M. Cho (son époux), merci pour ton indéfectible soutien. Je t’aime », a exprimé l’animatrice de Life TV.

Konnie Touré a également remercié le chanteur Akon avec qui elle était en duo pour la présentation du tirage au sort de la CAN 2024. « Akon, merci pour ton incroyable gentillesse et ton professionnalisme. Ça a été pour moi plus qu’un honneur de co-présenter cette cérémonie de tirage au sort de la CAN 2024 », a-t-elle précisé.