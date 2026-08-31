Raphaël Glucksmann n’a pas éludé la question sur sa vie privée. Invité dimanche 30 août 2026 de « Franc-Jeu », la nouvelle émission politique hebdomadaire de France 2 et France Inter présentée par Benjamin Duhamel, le candidat à la primaire socialiste pour 2027 a évoqué les conséquences de son engagement présidentiel sur la carrière de sa compagne, la journaliste Léa Salamé, retirée depuis l’été de la présentation du 20 heures. « Je sais l’impact qu’avait ma décision sur sa vie, sur sa carrière », a-t-il reconnu, en clôture d’un entretien de quarante minutes enregistré sur le plateau même où Léa Salamé présentait autrefois le journal télévisé.

Benjamin Duhamel, ancien journaliste de BFMTV désormais aux commandes de cette émission inédite du service public, a réservé cette question pour la fin de l’entretien : « Pourquoi ne pas avoir décidé de renoncer à votre ambition pour qu’elle puisse continuer à présenter le 20h ? »

Raphaël Glucksmann a répondu sans se dérober : « On a évidemment beaucoup échangé sur la question, comme dans tous les couples d’ailleurs qui seraient confrontés à ce type de situation. » Il a ajouté avoir conscience de « l’attachement viscéral » de sa compagne à son métier, ainsi que de « sa passion pour le journalisme, son indépendance et sa liberté ».

Le député européen a justifié sa décision de maintenir sa candidature par une conviction politique : « Je ne pourrai me regarder une seule fois dans le miroir si j’étais incapable d’agir maintenant, quand mon pays menace de basculer dans le camp des Trumpistes, des Poutinistes, des démagogues, des xénophobes », a-t-il déclaré, transformant une question sur sa vie privée en profession de foi politique.

Le retrait de Léa Salamé du 20 heures

Léa Salamé a présenté son dernier journal de 20 heures le jeudi 16 juillet 2026, avant de laisser la place à Jean-Baptiste Marteau, qui assurait déjà l’intérim depuis plusieurs semaines. Celui-ci a officiellement repris les commandes du JT le lundi 24 août 2026. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la journaliste avait expliqué se retirer « le temps de la candidature » de son compagnon : « Le 20 heures est un carrefour stratégique où les interviews des candidats et les reportages sur la campagne seront autant de temps forts de l’année à venir. Partout où se tiendra la campagne, je m’efface », avait-elle écrit.

Glucksmann, candidat déclaré à la primaire socialiste

Raphaël Glucksmann, cofondateur du mouvement Place publique et député européen, a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 le 23 août, avant de se positionner pour remporter la primaire socialiste. Léa Salamé continue pour sa part d’animer, chaque samedi soir sur France 2, le talk-show « Quelle époque ! ».