« Je regrette… »: Camille Makosso tente de rétablir son estime auprès de Sara Messan

Plusieurs mois après l’avoir publiquement humilié en révélant avoir couché avec elle, le général Makosso veut finalement se racheter auprès de la web-humoriste. Dans un récent commentaire sur sa page Facebook, le pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire a demandé amende honorable en affirmant avoir regretté son acte.

Ce n’est plus un secret pour personne. La relation tant enviée entre le général Makosso et la web humoriste Sara Messan bat du plomb dans l’aile depuis quelques mois. De passage sur le plateau de l’émission Yvidero’show sur la NCI en décembre 2021, le prétendu homme de Dieu avait révélé avoir eu des parties de jambes en l’air avec la jeune web comédienne ivoirienne, Sara Messan.

« C’est dans cette période de faiblesse qu’un petit gibier est venu dans mes bras en disant « tu es l’amour de ma vie! J’ai goûté le gibier (..) Il y a des gibiers, quand ils viennent, tu ne peux pas chasser comme ça ! Elle m’a contacté, elle m’a dit qu’elle est fan de moi » , avait indiqué le général lors de son passage sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, le vendredi 24 décembre 2021.

Plus de huit mois après ces troublantes révélations qui avaient suscité de vives polémiques, Camille Makosso a décidé de tenter de se faire racheter auprès de la jeune humoriste. A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la comédienne, le frère ainée de Lolo Beauté a mis sa photo en profil avant d’ajoute: « Aidez-moi à souhaiter Joyeux Anniversaire à la princesse Sarra Messan et que Dieu lui accorde le bonheur« , a-t-il écrit avant de faire son mea-culpa.

« Aimons nous vivants est un signe de maturité et de spiritualité. Ne Jamais regarder sa blessure mais ce que tu as pu provoquer comme blessure et prendre le soin de passer à l’autre bord. J’ai connu Sarra et elle est d’une bonne moralité. Hélas son succès l’a amené de nouveaux amis qui ont pensé l’utiliser pour me toucher et dans ma guerre inutile, j’ai aussi envoyé des balles perdues que je regrette…« , a-t-il ajouté.

De son côté, Sara Messan qui n’a jamais répondu aux messages du général Makosso depuis ce scandale n’a pas encore réagi pour le moment.