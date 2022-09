« Je peux jurer sur tout que mon mari ne m’a pas trompée… », Liz Anjorin, l’actrice de Nollywood

L’actrice nigériane Liz Anjorin fait partie de la catégorie des femmes qui pensent que des hommes fidèles existent toujours dans ce monde. Elle vient d’ailleurs de l’admettre à travers une déclaration qui suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Très active sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où elle draine plusieurs milliers d’abonnés, l’actrice Liz Anjorin ne rate jamais l’occasion de partager ses secrets avec ses abonnés, depuis qu’elle s’est mariée. La star de Nollywood vient encore de le prouver en faisant une déclaration sur ce qu’elle pense de la question d’infidélité des hommes.

Dans une vidéo devenue virale sur la toile, Anjorin a de nouveau rejeté la rumeur de crise d’infidélité dans son mariage, en répondant à une fan qui lui demandait son opinion sur l’infidélité des hommes. La star du cinéma a déclaré qu’elle « peut jurer sur tout » que son mari ne l’a pas trompée.

« Lateef est un homme décent dans l’âme. Il pourrait avoir sa propre attitude, personne n’est parfait. Lawal est volontaire et têtu. Mais qu’il me ridiculise en couchant avec d’autres femmes, ce n’est pas possible. Je peux jurer avec tout que depuis que nous nous sommes mariés, il ne m’a pas trompée ni couché avec une autre femme », a-t-elle affirmé avec une grande sérénité.

A noter que Anjorin et Lawal se sont mariés en juillet 2020 lors d’une cérémonie de mariage privée qui a regroupé des amis et des parents du couple. Les deux tourtereaux ont accueilli leur premier enfant en mai dernier. Ils ont également consacré l’enfant le mois suivant aux Etats-Unis lors d’une cérémonie qui a fait mouche sur la toile.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice défend publiquement son mari. En 2020, Anjorin avait également rejeté les allégations selon lesquelles Lawal était polygame. « Mon mari n’a pas la force de garder deux femmes pour ne pas parler de six. En tant que personnalité publique, je devrais vivre par l’exemple en tant que telle, être consciente, attentive et prudente de ce que je fais », avait-elle déclaré.