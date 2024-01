« Je n’étais pas bien », Eudoxie Yao affaiblie par la maladie

- Publicité-

Dans un entretien accordé à Abidja Show, la star Eudoxie Yao a confié avoir été pendant plusieurs jours affaiblie par la mladie. Cequi ne l’a pa empêché de se rendre au Stade Alassane Ouattara, également surnommé « Stade Olympique d’Ébimpé », en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la CAN 2023.

Eudoxie Yao est actuellement en convalescence. Surnommée la « star des réseaux sociaux », elle a expliqué à Abidjan Show qu’elle avait été affaiblie par la grippe ; « Ma voix commence à revenir. ça n’allait pas », a-t-elle confié à peine audible. « J’avais une forte grippe, je n’étais pas bien. », a-t-elle expliqué.

En convalescence, Eudoxie Yao s’est jointe à la multitude d’Ivoiriens et d’amoureux du football qui ont afflué en Côte d’Ivoire pour la CAN 2023. Ainsi, elle a suivi en direct le match du samedi 13 janvier à Ébimpé où elle a encouragé les Éléphants de Côte d’Ivoire contre la Guinée-Bissau (2-0), et celui de lundi dernier à Yamoussoukro où elle était derrière le Sily National de la Guinée.

Le mardi 16 janvier, elle portait le maillot des Étalons du Burkina Faso, montrant ainsi son soutien au pays des hommes intègres. Elle prend soin de partager ces moments sur ses réseaux sociaux et bien sûr, sur son statut WhatsApp.