« Je n’étais pas au Stade », Koffi Olomidé revient sur le drame de son concert à Cotonou

De passage à Cotonou pour rendre hommage aux personnes décédées lors de son concert au stade de l’amitié de Kouhounou, il y a 20 ans, le chanteur congolais Koffi Olomidé en a profité pour revenir brièvement sur le drame.

Koffi Olomidé, la légende de la musique congolaise, est de retour au Bénin pour rendre hommage aux victimes du tragique incident survenu lors de son concert au stade de l’amitié de Kouhounou en 2003. Accompagné d’une délégation de musiciens, le chanteur a assisté à une messe d’action de grâce à l’église catholique St Michel de Cotonou, ainsi qu’à une séance de prière à la mosquée centrale de Jonquet, avant de déposer ce jeudi une gerbe de fleurs au cimetière de PK 14 en hommage aux victimes, au pied d’un mausolée qu’il a fait ériger pour la circonstance.

Après? Le grand mopao, comme il est surnommé, a tenu à revenir sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à 17 Béninois. Au micro de la télévision nationale béninoise, il a demandé amende honorable au peuple béninois avant de rappeler que son arrivée au Bénin lui a permis de comprendre ce qui s’est réellement passé ce jour.

« Evidemment moi je n’étais pas encore au Stade, j’étais encore à l’hôtel au moment du drame. C’est maintenant qu’on vient de m’expliquer exactement ce qui s’est réellement passé. Mais pardonnez, tournez la page c’est Dieu qui décide. Si vous êtes d’accord, tout à l’heure je serai heureux de vous serrer la main pour avoir la preuve que vous m’avez pardonné », a-t-il déclaré à la mosquée centrale de Jonquet de Cotonou après la messe, avant de serrer la main des membres des familles des victimes présents.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Koffi Olomidé évoque les circonstances de ce drame. Il y a 5 ans, le chanteur sans pour autant décliner ses responsabilité, a adressé une lettre au peuple béninois dans laquelle il a fait savoir qu’il n’était pas encore au stade au moment du drame.

« Moi j’étais encore à l’hôtel, je n’étais pas encore au stade quand on n’est venu m’annoncé qu’il y a 17 personnes qui ont perdu leur vie dans ce stade avec l’organisation que nous savons tous. Qu’à cela ne tienne, j’ai ma part de responsabilité parce que c’est moi qui devrais chanter ce jour-là, ce soir-là. J’ai déjà demandé pardon aux familles. J’ai déjà dit mes condoléances mais cela ne me fait aucune peine, ne me pose aucun problème de redemander pardon à chaque famille, de dire mes sincères condoléances à chaque famille qui a perdu une fille, un garçon, un parent. Si ce pardon m’est accordé, je reviendrai au Bénin », avait-il écrit dans un message adressé au peuple béninois.

Cinq ans après ce drame, Koffi Olomidé, qui est très respecté dans le monde de la musique africaine, a ainsi concrétisé son souhait de rencontrer les familles des victimes et de leur exprimer son profond regret pour ce qui s’est passé le 3 mai 2003. Une démarche qui témoigne de son humilité et sa compassion envers les familles endeuillées.

