« Je n’en peux plus », coincée au Koweït, une Béninoise appelle Agbénonci au secours

En difficulté au Koweït depuis 7 ans, une Béninoise, native d’Aledjo, pousse un cri de détresse et sollicite l’intervention urgente des autorités de son pays. Dans une lettre ouverte adressée au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci, elle a narré sa mésaventure et exprimé son ardent désir de rentrer au bercail.

Elle avait quitté le Bénin dans l’espoir d’un avenir meilleur. Mais depuis 2016 qu’elle a trouvé résidence au Koweït, sa vie n’a été qu’une succession de situations pénibles. Dans la désillusion totale, elle a décidé de rentrer dans son pays; mais là encore, elle se retrouve depuis des années sur un parcours de combattant qui ne cesse de rallonger.

Dans la lettre dévoilée sur la page du panafricaniste Kmal Radji, la concernée a fait savoir que son seul souhait actuellement c’est de retourner au Bénin. Selon son récit, à son arrivée au Koweït, elle avait débuté un contrat de travail dans une famille pour gagner 130 mille francs CFA au lieu des 350 mille francs CFA qui lui avaient été promis au départ par un intermédiaire. « Je faisais le ménage et la cuisine dans un immeuble à trois étages, dans plusieurs pièces », a-t-elle indiqué.

Ne pouvant plus supporter la pression et le poids des tâches quotidiennes, elle a décidé de prendre la clé des champs. « J’ai décidé d’abandonner mon poste vu que j’étais confrontée à la barrière de la langue, ce qui pourrait m’aider à dire à mon employeur

que je ne pouvais pas assuré toute seule les tâches ». C’est ainsi que commencent les calvaires de cette Béninoise.

Livrée à elle-même et sans papiers

Après la démission, elle s’est retrouvée dans les rues au Koweït, sans aucune pièce justificative. « Ce fut le début de mon calvaire, livrée à moi-même, j’arrivais par la grâce de Dieu à tenir bon dans ces conditions difficiles où je n’avais même pas accès aux soins médicaux », a-t-elle écrit.

Après un long moment de souffrance, elle sera finalement admise dans un centre d’accueil avec pour objectif d’entamer une procédure de rapatriement. Malheureusement, ses démarches n’ont pas abouti. Elle a été bloquée par une plainte de son ex-employeur qui réclame les sous qu’il aurait versé à l’agence qui a facilité son voyage. Un imbroglio auquel elle ne comprend rien, mais qui la maintient en difficulté au Koweït.

« Je n’en peux plus… »

Elle semble au bout de ses efforts. « Présentement, je n’en peux plus, je ne sais pas si je peux être encore plus forte, car je me sens épuisée, étouffée et tout ce que je désire actuellement, c’est qu’on m’aide pour que je puisse rentrer chez moi au Bénin », a-t-elle martelé.

« J’ai besoin de quitter ce pays. J’ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir sous la houlette de certaines autorités béninoises sur place. Je compte sur votre intervention rapide et je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma requête. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre des affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci, l’expression de mon profond respect », a-t-elle conclu.