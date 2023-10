“Je ne vois plus mes abdos…”, Arnold Schwarzenegger troublé par sa transformation physique

- Publicité-

Dans une interview accordée au Howard Stern Show sur SiriusXM, le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger a ouvertement discuté du processus de vieillissement et de sa propre perception de son corps.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, la star austro-américaine, qui a marqué l’histoire du culturisme dans les années 1970, ne peut qu’observer les changements qui ont affecté son corps au fil des années. Malheureusement, il éprouve des difficultés à accepter les changements physiques qu’il constate, ressentant une perte de vigueur et de jeunesse dans son corps.

“Chaque jour, je me regarde dans le miroir et je me dis: ‘Oui, tu es nul’. Regardez ce corps. Beaucoup de mes muscles ont disparu. Regardez ces pectoraux, qui étaient puissants auparavant. Maintenant, ils ne sont plus là. Je ne vois plus mes abdos“, a déclaré l’acteur.

Bien qu’il reconnaisse être en bien meilleure forme que bon nombre de personnes de son âge, cela demeure une réalité difficile à accepter pour lui. « C’est une chose de se voir vieillir et devenir de moins en moins en forme, mais la plupart des gens n’ont jamais été en forme. Qu’est-ce que cela signifie alors de ne plus être en forme ? Ils voient juste leur corps devenir de plus en plus merdique avec le temps.»

Pour finir, l’acteur a révélé que tout avait changé depuis le jour où il a subi sa première opération à l’âge de 50 ans. C’est la première fois que je me suis senti vulnérable et où des médecins ont commencé à me dire que je ne devrais plus soulever des poids aussi lourds.” Un tournant dans sa vie.