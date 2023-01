« Je ne travaille plus avec lui », Manadja confirme sa séparation avec Dj Congélateur

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce mardi 31 janvier 2023, Manadja a confirmé la fin de sa collaboration avec son artiste Dj congélateur avec qui il est en froid depuis quelques semaines.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux au lendemain du cri d’alerte de son manager, l’artiste Dj Congélateur qui se réclame successeur de Yôrôbô a fait de graves révélations sur son manager de tous les temps. L’auteur du titre « y a cailloux dans mon zoreille » a annoncé la fin de sa collaboration avec manadja, après l’avoir accusé de l’avoir régulièrement maltraité et violenté.

« J’ai travaillé 2 ans, je n’ai rien vu, voilà pourquoi je suis parti. Il me frappe, il me maltraite et ne me donne pas à manger. Il est tout le temps en train de raconter qu’il m’a sorti de la boue… J’ai un téléphone sans puce, je n’arrive pas à communiquer avec ma famille », a-t-il révélé avant d’ajouter qu’il est désormais un artiste célèbre et qu’il souhaite voler de ses propres ailes.

Face à ces accusations qui ont fait l’effet d’un séisme pailleté dans le milieu people, manadja confirmé était monté au créneau pour crier à un coup monté de la part de ceux chez qui son artiste a trouvé refuge, notamment Tiesco le Sultan. « Ils ont monté DJ Congélateur contre moi. Ils ont mis des choses dans sa tête. Sinon, Congélateur en personne ne peut pas le dire », a-t-il clamé en pleurs.

A la suite de ces déclarations à polémique, une réunion a été organisée antre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente. Alors que certains internautes pensent que cette rencontre qui connu la participation des parents de congélateur va finalement mettre fin à cette polémique, Manadja confirmé a prouvé le contraire ce mardi lors de son passage sur l’émission Peopl’emik de la 3.

Interrogé sur la suite de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, Confirmé Manadja a annoncé qu’il n’est plus plus le manager de l’artiste DJ Congélateur. En effet, le jeune homme, reconnu comme le bâtisseur de la carrière de Koffi Kouakou Elias dit Dj Congélateur, a décidé de mettre définitivement un terme à leur collaboration comme l’avait souhaité son artiste dans une vidéo devenue virale sur la toile.

« Je met fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé.