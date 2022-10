« Je ne tomberai jamais aussi bas », liée à une s3xtape, la chanteuse Sessimè réagit

Citée dans une affaire de s3xtape, la chanteuse béninoise Sessimè a réagi, ce jeudi 26 octobre 2022 sur sa page Facebook. Dans son message, la fana fana lady a lancé une mise en garde ferme à ses détracteurs qu’elle accuse de vouloir détruire son image avec des scénarii bien orchestrés.

Jeudi soir, Sessimè est montée au créneau pour crier son ras-le-bol contre ses détracteurs. Sans préciser de quoi il s’agit, l’artiste rapporte avoir été choquée par une découverte à son réveil ce matin. « Je découvre malheureusement avec tristesse que des individus mal intentionnés associent mon nom à une image malsaine qui tourne depuis un peu partout », a dénoncé l’artiste.

Selon les informations de BENIN WEB TV, l’artiste a été liée à une s3xtape qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Mais Sessimè rassure : « Je ne tomberai jamais aussi bas ».

« Ce n’est pas moi »

« À mes fans et vrais supporters, rassurez-vous ce n’est pas moi , ça n’a jamais été moi et ça ne sera jamais moi ! À ces individus mal intentionnés, j’ai fait la paix avec ce genre d’attaque dans mon morceau #tatouage. A ceux qui relaient ce genre de fausses informations en y associant mon nom, j’aimerais juste vous rappeler « c’est un délit punissable par la loi ».

La chanteuse Sessimè s’excuse auprès de ses fans qui ont été choqués par cette image et insiste qu’il s’agit d’un montage. « Je reste persuadée que vous savez au fond de vous qu’il s’agit d’un sale montage visant certainement à me salir! C’est bien dommage de chercher à briser toute une carrière et de nombreux efforts et sacrifices de façon si malsaine machiavélique et injuste », a clarifié l’interprète du titre « My praise ».

Toutefois, la chanteuse Sessimè a pu compter sur le soutien de ses fans qui reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’elle mais d’un pur montage pour saboter sa carrière.