« Je ne t’abandonnerai jamais », Kerozen réitère son amour pour Emma Dobre

En pleine préparation de son nouvel album intitulé Puissance 10, l’artiste ivoirien Kerozen a tenu à faire une grande promesse à sa productrice Emma Dobre.

Dans le monde parfois impitoyable de l’industrie musicale, certaines relations se révèlent être des piliers solides dans la carrière d’un artiste. Pour Kerozen, cette personne clé est bien Emma Dobre, sa productrice. Alors que le chanteur ivoirien atteint des sommets de succès et de popularité, il n’oublie jamais celle qui lui a tendu la main quand tout semblait perdu.

Devenu une véritable star et classé parmi les artistes les plus en vogue de son pays, Kerozen est reconnaissant envers Emma Dobre, sa productrice, qui a cru en lui lorsqu’il avait le plus besoin de soutien. Face aux nombreuses rumeurs et aux tentations d’une carrière internationale, Kerozen a su préserver une relation exceptionnelle avec celle qui a été à ses côtés depuis le début.

Alors qu’il se prépare pour la sortie de son nouvel album tant attendu, intitulé « Puissance 10 », Kerozen a tenu à adresser un message empreint de chaleur et d’affection à sa productrice sur les réseaux sociaux. « Je ne t’abandonnerai JAMAIS, surtout pas pour de l’argent ou pour une soit-disant carrière mondiale« , a-t-il déclaré sur sa page Facebook, accompagnant ses mots d’un cœur pour Emma Dobre Prod, sa productrice de tous les temps.

Pour rappel, l’amitié et la reconnaissance de Kerozen envers Emma Dobre se reflètent dans des gestes d’une générosité touchante. En signe de gratitude, le chanteur a offert à sa bienfaitrice la villa qu’il avait remportée lors du concours de Primud d’or 2021. Et ce n’est pas tout, à l’occasion de son anniversaire l’année dernière, il lui a fait cadeau d’une splendide Range Rover flambant neuve.

