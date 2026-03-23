« Je ne suis pas pressé », Asake sur sa vie sentimentale

Célibataire assumé, Asake confie vouloir prendre son temps avant de fonder une famille. Entre foi, patience et carrière, la star nigériane dit attendre « le bon moment » pour s’engager.

La star de l’Afrobeats, Asake, de son vrai nom Ahmed Ololade, a levé le voile sur sa situation amoureuse, affirmant être actuellement célibataire. Dans un entretien accordé à Korty EO, le chanteur nigérian s’est livré avec franchise sur sa vie personnelle et ses projets d’avenir. S’il envisage de fonder une famille, l’artiste assure vouloir prendre son temps.

De nature réservée, Asake explique que son tempérament influence sa manière d’aborder les relations : peu enclin aux sorties fréquentes, il privilégie la solitude et la réflexion. « Je compte fonder une famille grâce à la grâce de Dieu. J’y pense tous les jours », a-t-il confié, avant d’insister sur la nécessité de la patience : « Il est bon de ne pas précipiter les choses car nous ne comprenons pas pleinement ses voies. »

L’interprète du titre Lonely at the Top se dit confiant quant à l’avenir : « Je rencontrerai ma femme quand Dieu le décidera. » En attendant, l’artiste assure rester concentré sur sa carrière : « Pour l’instant, je suis toujours dans la rue », a-t-il conclu.

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