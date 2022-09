« Je ne suis pas mort », l’acteur John Dumelo réagit aux rumeurs sur son décès (vidéo)

Le célèbre acteur Ghanéen de son vrai nom John Dumelo a finalement réagi aux rumeurs annonçant sa présumée mort sur les réseaux sociaux. C’est à travers une vidéo publiée que l’acteur a rétabli la vérité.

Depuis quelques jours, une vidéo annonçant la mort de l’acteur John Dumelo suite à un accident de la route fait le chou gras des réseaux sociaux. Alors que la polémique continue de s’enfler, l’acteur est finalement sorti de son silence pour démentir officiellement les rumeurs.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, l’homme politique ghanéen a rassuré ses fans de ce qu’il est bel et bien vivant avec une preuve à l’appui. «J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles j’aurais eu un accident et je ne suis plus, etc. Je veux juste que tout le monde sache que c’est faux« , a d’abord indiqué l’acteur avant de poursuivre.

« Je suis actuellement à Akpafu-Todzi. Je vérifie actuellement certaines activités agricoles ici et j’interagis avec les agriculteurs. Après, je vais continuer sur Santrokofi, puis j’irais aussi à Lolobi et Likpe pour vérifier et interagir avec certains agriculteurs et donc je vais bien, je vais bien, je veux juste que tout le monde sache que ça va, je suis en sécurité« , a ajouté Jonh Dumelo pour rassurer ses fans.

Faut-il le rappeler, John Dumelo en plus de sa vocation pour le cinéma est agriculteur et homme politique ghanéen. Il fait partie du cercle restreint des célébrités qui ont plusieurs cordes à leur arc.