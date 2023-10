« Je ne suis pas accro au s3xe », l’actrice Moyo Lawal s’explique après la fuite de sa vidéo s3xtape

- Publicité-

Après avoir exprimé récemment son intention d’engager des poursuites judiciaires contre les individus responsables de la fuite de sa vidéo intime, l’actrice nigériane Moyo Lawal vient encore de faire parler d’elle. Dans une nouvelle sortie, la star de Nollywood a tenu à faire savoir à ses détracteurs qu’elle n’était pas accro au s3xe.

L’actrice et productrice de Nollywood, Moyo Lawal, a récemment été au centre de l’attention médiatique en raison de la diffusion de sa vidéo intime sur les réseaux sociaux en septembre dernier. Un mois environ après ce scandale, l’actrice a décidé de revenir sur le sujet.

Dans un long message sur sa page Facebook, l’actrice de « A Time To Heal » a souligné que cette vidéo a été tournée avec son fiancé et qu’elle n’était jamais destinée à être rendue publique. « Je tiens à souligner que cette vidéo réalisée avec mon ex que je devais épouser à cette époque et n’a jamais été destinée au public et sa distribution non autorisée constitue une violation de ma vie privée. »

L’actrice de Nollywood a également tenu à répondre aux nombreux commentaires désobligeants qui circulent sur elle depuis la fuite de sa vidéo. Et contrairement aux rumeurs, elle a révélé n’être pas accro au s3xe.

« Une chose que je peux vous dire avec certitude que les choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être. Je n’ai eu des relations sexuelles que deux fois l’année dernière ; l’un de ces moments était la vidéo. Je ne suis pas accro. J’ai accepté qu’il filme ce moment moi-même. Il a fait assez d’efforts pour gagner ma confiance au fil des ans et on avait même fait un projet de mariage« , a-t-elle expliqué.

Pour finir, Moyo Lawal a rassuré ses fans en révélant qu’elle fait tout de son mieux pour surmonter cette épreuve difficile. Elle a souligné sa résilience en déclarant que « ce qui ne tue pas, rend plus fort et change ».