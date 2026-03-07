Benin Web TV
«Je ne sais pas qui c’est», l’aveu de Bukayo Saka sur Céline Dion surprend les fans

Lors d’un échange avec la chanteuse nigériane Tems, l’ailier d’Arsenal FC Bukayo Saka a étonné les internautes en révélant qu’il ne connaissait pas la star mondiale Céline Dion, déclenchant une séquence rapidement devenue virale.

L’ailier d’Arsenal FC, Bukayo Saka, a surpris de nombreux internautes en avouant qu’il ne connaissait pas la célèbre chanteuse canadienne Céline Dion et qu’il n’avait jamais écouté ses chansons. L’international anglais a fait cette révélation lors d’un échange détendu avec la star nigériane du R&B Tems, lauréate d’un Grammy Awards.

Au cours de la conversation, Saka a interrogé la chanteuse sur ses influences musicales durant l’enfance. Mais lorsque Tems a évoqué le nom de Céline Dion, la réaction du joueur des Gunners a provoqué la surprise. « Tu as dit que tu avais neuf ans quand tu as commencé à chanter. Avais-tu des idoles ou des chanteurs que tu aimais particulièrement ? », demande Saka. « J’adorais Céline Dion », répond Tems.

La réponse de l’attaquant londonien ne tarde pas : « Je ne sais pas qui c’est. » Surprise, la chanteuse insiste : « Vous ne savez pas qui est Céline Dion ? » Saka, visiblement amusé, rétorque alors : « Non. C’est grave ? » Face à cet aveu inattendu, Tems éclate : « Oh mon Dieu ! Céline Dion ! » Cette séquence, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, a amusé de nombreux fans, étonnés qu’une star du football mondial puisse ignorer l’une des voix les plus emblématiques de la pop internationale.

