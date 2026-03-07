«Je ne sais pas qui c’est», l’aveu de Bukayo Saka sur Céline Dion surprend les fans

Lors d’un échange avec la chanteuse nigériane Tems, l’ailier d’Arsenal FC Bukayo Saka a étonné les internautes en révélant qu’il ne connaissait pas la star mondiale Céline Dion, déclenchant une séquence rapidement devenue virale.

L’ailier d’Arsenal FC, Bukayo Saka, a surpris de nombreux internautes en avouant qu’il ne connaissait pas la célèbre chanteuse canadienne Céline Dion et qu’il n’avait jamais écouté ses chansons. L’international anglais a fait cette révélation lors d’un échange détendu avec la star nigériane du R&B Tems, lauréate d’un Grammy Awards.

Au cours de la conversation, Saka a interrogé la chanteuse sur ses influences musicales durant l’enfance. Mais lorsque Tems a évoqué le nom de Céline Dion, la réaction du joueur des Gunners a provoqué la surprise. « Tu as dit que tu avais neuf ans quand tu as commencé à chanter. Avais-tu des idoles ou des chanteurs que tu aimais particulièrement ? », demande Saka. « J’adorais Céline Dion », répond Tems.

