« Je ne rivaliserai jamais avec elle », Roseline Layo à propos de Josey

Les divas de la musique ivoirienne Roselyne Layo et Josey sont des chanteuses très adulées des mélomanes. Et les fans de Roselyne Layo ont commencé par émettre des comparaisons entre les deux. Mais elle n’a pas hésité à répondre.

Révélée au grand public, il y a environ trois ans, Roseline Layo est devenue célèbre dans l’univers du showbiz ivoirien et à l’international. Ses différentes performances et ses productions discographiques sont bien appréciées par les mélomanes. Dans cette foulée, ses fans ont commencé par faire des comparaisons entre elle et la chanteuse Priscille Josée Gnakrou, connue plus sous le pseudonyme de Josey. Mais cette dernière a répondu cash sur une émission de Life Radio.

En effet, certains mélomanes surclassent Roseline Layo à la chérie de l’international ivoirien, Serey Die. Au cours d’une émission sur les antennes de Life Radio, l’interprète de « Môgô Fariman » a répondu cash. « À ceux qui me comparent à Josey, je réponds qu’il n’y a pas de comparaison à faire. Josey et moi, c’est grande sœur, petite sœur. Je ne rivaliserai jamais avec elle, car elle est un modèle pour moi », répond-t-elle.

Pour rappel, depuis son entrée dans l’univers du showbiz ivoirien, Roseline Layo a un respect sacré pour Josey. Elle ne se montre pas supérieure à cette dernière. Même lors des spectacles, elle lui laisse le droit d’aînesse et passe toujours avant Josey.

Le comportement humble de la jeune chanteuse envers sa consœur, qui est plus âgée et expérimentée dans le domaine musical, est admirable. Les fans ivoiriens espèrent voir une collaboration entre ces deux artistes talentueuses. Roseline Layo a exprimé son intérêt pour cette idée et il ne reste plus qu’à obtenir l’approbation de Josey pour concrétiser ce projet.