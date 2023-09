« Je ne reviens plus là-dessus », Sweet Glory annonce son retrait du groupe béninois All Baxx

- Publicité-

Le chanteur béninois Sweet Glory a créé la surprise ce vendredi lors de son passage sur le plateau de l’émission « Kfé Week-end », en annonçant son retrait définitif du groupe All Baxx.

Sweet Glory ne fait plus partie du groupe All Baxx. Il l’a fait savoir ce vendredi sur le plateau de l’émission « Kfé Week-end ». Interrogé sur les raisons qui ont motivé cette décision audacieuse, Sweet Glory s’est montré franc et sans détour. « On prend de l’âge, il faut commencer par penser à soi-même. On a trop tergiversé et ça va. Je suis désormais Sweet Glory. Je ne fais plus partie du groupe All Bax. Quand on va inviter désormais le groupe, il y aura que Cool daddy et Zicky. Personne n’était au courant et je le dis maintenant »., a-t-il fait savoir.

Comme pour étayer davantage son choix, l’artiste a pris la parole sur sa page Facebook le même jour pour partager un texte explicatif. Dans ce message, il a évoqué son désir de préserver son intégrité artistique et personnelle. « Je ne cache jamais mes impressions, tous mes proches me connaissent pour mon humilité et ma loyauté. Je suis très serviable et très gentil, mais quand mon instinct n’est plus en contact avec quelqu’un, je n’oblige jamais, car à force d’obliger les choses, on pourrait finir dans le pire« , a-t-il exprimé.

« Aujourd’hui je viens demander pardon à tous mes fans que cela peut offenser mais je vous le confirme aujourd’hui mon retrait du groupe All Baxx. All Baxx et moi c’est fini et je ne reviens plus la dessus c’est complètement fini. J’ai la paix en solo et je vous remercie de toujours me soutenir chers fans« , a-t-il ajouté.

L’auteur du titre « Histoire de couple » a également tenu à exprimer sa gratitude envers le groupe All Baxx, qui a joué un rôle crucial dans son parcours artistique. Cependant, il a souligné qu’il était temps pour lui de poursuivre sa carrière en solo, une démarche qu’il a entreprise depuis près de dix ans, bien que cela n’ait pas été perçu clairement par tous. « Je n’ai plus rien à prouver aujourd’hui, j’ai déjà produit plusieurs hits« , a-t-il conclu.

Pour rappel, All Baxx, anciennement connu sous le nom de New Boys, a été créé en 1995. Composé de quatre membres, à savoir Bluv, Zicky, Cool Daddy et Sweet Glory, le groupe a connu un succès retentissant dans les années 2000, notamment avec le titre phare « Bamby Allah ». Le quatuor a enchainé avec des titres tels que « Tais-toi », « Wa noudé », « Mi dopkè » et « Mi non atchédji », avant la sortie de leur premier album.

