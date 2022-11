« Je ne le connais pas », voici pourquoi le chanteur Dibi Dobo renie Adinon Le Nerveux (vidéo)

Sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 18 novembre 2022 animée par Stéphanie Montcho, le chanteur Dibi Dobo a juré par tous les moyens possibles qu’il ne connait pas le polémiste rappeur Adinon Le Nerveux.

Adinon Le Nerveux est le seul artiste béninois qui ne rate aucune occasion pour lancer des piques à ses consœurs et ou confrères dans l’arène musicale. Encore appelé Vodoun Daho, il est cet artiste qui n’a pas pas peur de dire ce qu’il pense sur les réseaux sociaux.

Mais à la surprise général, malgré les embrouilles qu’ls ont déjà eu, Dibi Dobo ne le connait pas. C’est ce qu’il convient de retenir de l’intervention de l’interprète du titre Wini Wini sur Kfé week-end vendredi denier. « Je ne le connais pas, sérieux, je vous jure sur le bon Dieu je ne le connais pas. C’est qui? », a répondu Dibi Dobo à la vue de la photo de son compatriote Adinon Le Nerveux.

« Je suis très sérieux », a-t-il insisté. Et à l’animatrice Stéphanie Montcho de chercher à en savoir plus. « Tu ne connais pas Adinon Le Nerveux? ». Mais Dibi poursuit par la négation. « C’est vous qui me parlez de lui, si non, je ne le connais pas. Tu connais quelqu’un avec qui tu as des affinités ».

Adinon, un mauvais gamer ?

Sur le plateau, l’animatrice semble étonner puisque les deux artistes avaient eu des démêlés sur les réseaux sociaux. A en croire Dibi Dobo, il ne sait même pas si Adinon existe car il n’a pas le temps pour les commentaires. « Même quand c’est des mauvais gamers t’as le droit de connaître tous les gamers » a rappelé Stéphanie Montcho.

Visiblement étouffé par les questions, Dibi se lâche et explique pourquoi il ne connait pas Adinon Le Nerveux. « Vous me parlez de quelqu’un que je découvre avec les questions des journalistes. Dibi est-ce que tu connais tel ou tel. Et vous voulez que je mente, que je fasse l’hypocrisie? Dite moi, est-ce le président Talon connait tous les béninois? ça veut dire qu’il connait l’essentiel. ceux qui se sont validés », a-t-il indiqué.

« Il chante quoi? «

Pour Dibi Dobo, pour être classé dans les rangs des artistes, il faut avoir un niveau donné et s’imposer auprès des populations. « Mais, il a chanté quoi que tout le peuple béninois peut chanter en synchronisation toute suite? Je ne connais pas. Et je suis sure que si tu poses la question aux spectateurs, ils ne le connaissent pas aussi. C’est peut être là maintenant que des gens iront fouiller sur lui », a-t-il clarifié.

A titre illustratif, Dibi prend l’exemple de plusieurs artistes béninois qu’il connait à travers leur musique. « Si tu me demandes si je connais Vano, Oui je le connais, il a travaillé, il a prouvé , Vano a des chansons que tous le peuple béninois peut chanter, Tyaf pareil, Fanicko pareil, Blaaz ,CCC, Kaysee Montéjanot , il y a des artistes que je connais comme Nikanor et Sessimè « , a-t-il ajouté.

Ce n’est pas pour la première fois que Dibi ignore ainsi un artiste pour son contenu. Il y a environ deux ans, le chanteur Fanicko l’avait accusé de l’avoir snobé à plusieurs reprises malgré qu’il ait pris la peine de se présenter à lui.

Adinon Le Nerveux est un chanteur d’origine béninoise. De son vrai nom Egounlety Oluwatobi Romuald, Adinon a été lauréat de plusieurs prix dans la musique urbaine au Bénin. Il a plusieurs titres à son actif dont « Mahusin Azo », « Ochi » ou encore « Wamonon ».