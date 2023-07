« Je ne connais pas mon âge. Je suis né vers… », Sagbohan Danialou

- Publicité-

Sagbohan Danialou était l’invité de l’émission « l’Entretien du dimanche » d’Eden TV, ce dimanche 16 juillet 2023. Interrogé sur son âge pendant l’émission, l’artiste n’a pas été précis dans sa réponse. Selon Ses dires, il ne connaît pas concrètement son âge.

« Je ne connais pas mon âge. Je suis né vers. Je ne connais pas mon âge », a martelé Sagbohan Danialou lorsque le journaliste a demandé à connaître son âge. On pourrait croire qu’il faisait de la diversion pour échapper à la question, mais Sagbohan Danialou a semblé sincère dans sa réponse. Toutefois, après insistance du journaliste, Sagbohan Danialou a fini par admettre qu’il a quand même déjà dépassé la barre des 70 ans. Mais il ne connaît pas l’âge exact.

Lorsqu’on connaît les différentes phases qui ont meublé l’état civil béninois, on peut trouver une logique dans la réponse de Sagbohan Danialou. En effet, à une certaine époque, beaucoup d’enfants n’avaient pas sur leurs actes, des dates de naissance exactes. C’est ainsi que beaucoup portent jusqu’aujourd’hui des dates de naissance marquées « né vers… ».

70 ans dépassés, mais toujours en forme

Sagbohan Danialou jure qu’il est toujours en forme et qu’il a encore de l’énergie à revendre. Et ce n’est peut-être pas faux. Physiquement, on peut constater que l’homme tient encore.

Pour le chanteur et instrumentaliste, il n’y a pas de secret extraordinaire pour présenter son état au-delà d’un certain âge. « L’âge importe peu. Si vous choisissez de bien vivre, vous allez bien vivre. « Si vous choisissez de détruire très tôt votre vie, vous le ferez. Ça dépend de ce que vous mangez et de ce que vous faites dans votre vie », a-t-il indiqué.

