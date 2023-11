«Je ne changerai pas», André Onana avant Copenhague-Manchester United

-Publicité-

ien de but de Manchester United, André Onana, s’est prononcé sur le match de ce mercredi soir face à Copenhague en Ligue des champions. Et le Camerounais en a profité pour asséner à nouveau quelques coups à ses détracteurs.

En difficulté dans le groupe A avec une seule victoire en trois sorties, Manchester United va tenter de rebondir ce mercredi soir. Les Red Devils se déplacent sur la pelouse de Copenhague, à l’occasion de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Et bien entendu, les Mancuniens auront besoin d’un grand André Onana pour repartir du Danemark avec les trois points de la rencontre.

Grand artisan du précieux succès des Anglais lors de la troisième journée, avec un penalty arrêté, le Lion Indomptable va tenter de réaliser une nouvelle fois une copie parfaite. En conférence de presse avant le match, l’ancien joueur de l’Ajax a tenu à rassurer les supporters d’United. Mais le portier camerounais ne compte pas changer sa façon de jouer, malgré les avertissements des légendes et supporters du club.

« Je me considère comme un gardien moderne, je n’ai donc pas peur de faire des erreurs. Je n’ai pas peur de prendre des risques et je le ferais parce que c’est ma façon de jouer qui m’a amené à Manchester United, l’un des meilleurs clubs du monde, et je ne changerai pas. Je peux faire des erreurs et les erreurs font partie de la vie », a déclaré Onana, relayé par Onze d’Afrik.

Avant de poursuivre, « Le football est tellement différent aujourd’hui. Le poste a changé au cours des 20 dernières années. Aujourd’hui, le gardien est comme un autre joueur. Et quand vous regardez la façon dont la plupart des équipes veulent jouer, elles utilisent maintenant le gardien comme un joueur supplémentaire. » Pour rappel, le match Copenhague-Manchester United est prévu ce soir à partir de 21 heures (GMT+1), au Parken Stadium.